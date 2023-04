Handfeste Auseinandersetzung am Vorabend des Osterfeuers

Beeindruckendes Schauspiel: das Oster- oder Jaudasfeuer, das am Samstag in Pfaffenhofen entzündet wurde. Am Abend zuvor war es auf dem Platz jedoch zu einer Tätlichkeit gekommen, für die die Polizei nun Zeugen sucht. Foto: sim © Simone Wester

Am Freitagabend befand sich ein 43-jähriger Odelzhauser am Festplatz des Osterfeuers des Burschenvereins in Pfaffenhofen. Dabei wurde der Mann geschlagen.

Pfaffenhofen – Am Freitagabend befand sich ein 43-jähriger Mann aus Odelzhausen am Festplatz des Osterfeuers des Burschenvereins in Pfaffenhofen. Kurz nach Mitternacht soll es dort laut Polizei aus bislang ungeklärten Gründen am Getränkestand zu einem Streit mit einem Mann gekommen sein. Kurze Zeit später wurde der 43-Jährige von einem unbekannten Täter ins Gesicht geschlagen.

Odelzhauser war erheblich alkoholisiert

Ob es sich bei dem bislang unbekannten Täter um den Mann handelt, mit dem der 43-Jährige zuvor in Streit geriet, konnte noch nicht geklärt werden.

Sicher ist: Der Geschädigte war zum Tatzeitpunkt erheblich alkoholisiert. Daher konnte er auch keine näheren Angaben zur Tat machen. Zeugen des Vorfalls werden daher gebeten, sich bei der Polizei Dachau unter Telefon 0 81 31/56 10 zu melden.

Tags darauf keine Zwischenfälle bei Osterfeuern

Die gute Nachricht: Tags darauf, als das Osterfeuer dann entzündet wurde, kam es zu keinen unschönen Zwischenfällen mehr. 15 Meter breit und fünf Meter hoch war der Holzberg, den die Burschen zuvor aufeinandergetürmt hatten. Rund 130 Gemeindebürger kamen denn auch zur Lehmgrube, um gemeinsam die Tradition des Oster- oder Jaudusfeuers, das der Burschenverein 2021 nach langjähriger Pause wiederbelebt hatte, gemeinsam zu feiern. „Wir waren schon als Kinder dabei und wollten, dass es wieder weitergeht“, erklärten der Vorsitzende Josef Baur und sein Stellvertreter Christoph Lampl ihre Motivation.

pid/sim

