Hexen, Geister und andere Unwesen in Egenburg

Der Gruselparcours war höchst professionell gestaltet. © Simone Wester

Wo steigen die Toten aus ihren Gräbern? Wo treiben Hexen und Geister ihr Unwesen? Beim „Gruselrundweg“ der Gymnastikabteilung des VfL Egenburg!

Egenburg - Nach dem großartigen Erfolg im vergangenen Jahr suchten dieses Mal 299 Kinder zusammen mit ihren Familien auf dem Gelände rund um den Erlebnisteich am Sportgelände den ultimativen Gruselspaß. Und sie wurden nicht enttäuscht.

Gruselparcours fast schon als professionell zu bezeichnen

Im Gegenteil. Das Team um Abteilungsleiterin Caro Heiß hatte einen fast schon als professionell zu bezeichnenden Gruselparcours zusammengestellt. An elf originell gestalteten Stationen hatten Hexen, Geister, Untote und andere Unwesen unheimliche Geschichten, Spiele, Mutproben und vieles mehr vorbereitet, um die Besucher so richtig zum Gruseln zu bringen.

Der ein oder andere Geist sprang auch zwischendurch einfach unvermittelt hinter einem Baum oder aus dem Gebüsch hervor und sorgte so auf dem nur mit ein paar Laternen und Lichtern recht dunklen Gelände für Gänsehautstimmung. Immer wieder waren Schreie der Gruselgestalten und das Kreischen der erschrockenen Gäste am Sportplatzgelände zu hören. Alle hatten mächtig Spaß. Die Gruselfans wurden in insgesamt 16 Gruppen zusammen mit Wächtern durch den Gruselrundweg geführt.

