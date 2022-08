Eine alte Urkunde belegt: In Ebersried gab es einen Galgen

Früher stand das Wegkreuz zwischen Bayerzell und Ebersried weiter nördlich, erinnert sich Hilde Mörtl (M.). Vermutlich sollte es an das Leid der Gehängten erinnern. Links Katharina Axtner, rechts Christa Liebert. sim Gerichtsort und Hinrichtungsstätte © Simone Wester

Die Heimatforscherinnen Christa Liebert und Katharina Axtner finden heraus: In Ebersried gab es einen Galgen.

Ebersried – Gab es in Ebersried einen Galgen? Dieser Frage gingen die Heimatforscherinnen der Gemeinde Pfaffenhofen auf den Grund und begannen vor vielen Jahren bereits mit der Recherche. Christa Liebert interviewte dazu schon 2009 Hilde Mörtl, geborene Hofner. Mörtl arbeitete als junge Frau auf dem familieneigenen „Spatzbauer“- Hof, das heutige Haus Nummer 14 in Ebersried. Mörtl erzählte der Heimatforscherin von dem sogenannten „Galgenacker“ und der „Galgenwiese“, auf dem sie als junge Frau gearbeitet habe.

Arbeit an der Gemeindechronik

Sollte der Name tatsächlich etwas mit einem richtigen Galgen zu tun haben, fragte sich Christa Liebert. Aufgrund der Arbeit an der Gemeindechronik hatten sie und ihre Kollegin Katharina Axtner zunächst keine Zeit, sich dem Thema Galgen intensiv zu widmen. Dann aber – 2020 – trat Heimatforscher Ulrich Bähr aus dem Nachbarlandkreis Fürstenfeldbruck an die Pfaffenhofer Kolleginnen heran. Für das Projekt „Altstraßen in Fürstenfeldbruck“ suchte er Flurnamen, die auf einen Galgen schließen ließen. Denn zu den Galgenplätzen führten in der Regel auch wichtige Straßen. „Da begann eine fieberhafte Suche nach alten Dokumenten und Hinweisen“, erinnert sich Christa Liebert.

Hofplan von 1912

Rosa Hofner vom „Spatzenbauer“ stellte einen Hofplan von 1912 zur Verfügung, auf dem sämtliche Ackerfluren mit Namen eingezeichnet waren. Der „Kaltenbacher“ Hof, als Nachbar der Galgenfluren, weckte ebenso das Interesse der Heimatforscherinnen Christa Liebert und Katharina Axtner. Als damaliger Grundherr wurde schnell das Kloster Indersdorf ermittelt, und Axtner besorgte die Dokumente aus dem Archiv des Klosters Indersdorf.

Da die Klöster über ihren Besitz immer akurat Buch führten, fanden die Heimatforscherinnen schnell, wonach sie gesucht hatten: genaue Aufzeichnungen des Kaltenbacher Hofes, seiner Wege und seiner Flächen. Zusammen mit Ulrich Bähr, Martin Obermeier und Georg Strasser verfasste Christa Lieber für das Format „Amperland“ schließlich einen Artikel, wo sie das Ergebnis ihrer umfangreichen Recherchen zusammenfassten.

Ab dem 13. Jahrhundert einen Galgen

Die vier Autoren hielten es von Angang an für mehr als wahrscheinlich, dass es ab dem 13. Jahrhundert einen Galgen in Ebersried gegeben hat. Denn für den Vollzug der Todesstrafe brauchte man damals einen „stattlichen Galgen“. Die Gerichte hießen damals „Schrannen“. Das Gericht für Kapitalverbrechen mit Todesstrafe hatte mehrere synonyme Bezeichnungen, wie Hochgericht, Malefizgericht, Blutgericht oder Landgericht.

„Letzterer Begriff bezeichnete auch ein Verwaltungsgebiet, identisch mit den Altlandkreisen bis 1972, mit einem Pfleger und einem Landrichter an der Spitze. Das heißt, dass ein Galgenplatz stets eine Gerichtsstätte des Landgerichts, beispielsweise Friedberg oder Dachau gewesen ist“, erklärt Liebert.

Den genauen Standort des Galgens entdeckten die Forscher dann auf einer historischen Karte. „Die Karte von 1788 bringt uns die Gewissheit, dass ein Ebersrieder Galgen existierte“, so Liebert weiter. Da die Galgenplätze meist abseites dichter Besiedelung lagen, weil der Bevölkerung der Galgen oftmals unheimlich vorkam, passt die vermutete Lage in Ebersried bestens ins Bild.

Hinreichende Hinweise

Urkunden und Flurnamen lieferten den Heimatforschern „hinreichende Hinweise“, dass es in Ebersried drei Schauplätze gab: die Schranne, also das Gericht, Galgenwege, die zu der Hinrichtungsstätte führten, und dann natürlich der Galgen selbst.

Zusätzlich steuerte Landwirt und Gemeinderat Manfred Wolf aus Ebersried noch eine Flurkarte von 1939 bei, in dem der „Schreianger“ verzeichnet ist. Auch der Ebersrieder Landwirt Martin Braun versicherte den Chronisten, dass der Begriff für das Gebiet westlich des Ortsrandes von Ebersried nach Bayerzell immer noch so bezeichnet werde. Genau an diesem „Schreianger“ vermuten die Heimatforscher den Gerichtsort, den sie als eine „große Wiese an einer Durchgangsstraße“ bezeichnen. Ein Weg führte von dort wohl zum Galgen.

„Schreimänner“ sind Zeugen

Die Bezeichnung „Schrei“ lässt auf „Schreimänner“ schließen, also die Zeugen bei Gericht. Nach der Vollstreckung der Todesstrafe, also nach dem Tod am Galgen, musste dann der Abdecker seine Dienste verrichten und den Leichnam beseitigen. Dieser hat damals vermutlich im heutigen Haus Nummer 17 gelebt. Und hier schließt sich Kreis von Verurteilung, Hinrichtung und der Beseitigung der Leiche des Delinquenten.

Wer sich genauer für das Thema interessiert oder selbst noch Geheimnisse erforschen will, die sich auf dem Gemeindegebiet verbergen, kann sich bei Katharina Axnter und Christa Liebert unter Telefon 0 81 34/14 34 oder k.axtner@gmx.de melden. Die Heimatforscherinnen freuen sich über Verstärkung.

