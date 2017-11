Kläranlage wird saniert

Kurze Zeit, nachdem die Kläranlage in Pfaffenhofen in Betrieb gegangen war, traten Schäden auf. Nach langen Verhandlungen zwischen Gemeinde, Auftragnehmer und Hersteller wurde eine Lösung gefunden.

Pfaffenhofen/Glonn – 2011 ging die neue Kläranlage der Gemeinde Pfaffenhofen an der Glonn bei Wagenhofen ans Netz, jetzt muss sie erstmals saniert werden. Rund 260 Meter Geländer an den gesamten Kläranlagenbecken müssen aus Stabilitäts- und Sicherheitsgründen ausgetauscht werden. Außerdem sollen zusätzlich an zwei Belebungsbecken jeweils zwei Meter lange Arbeitsstege montiert werden, um zum Beispiel bei der Reinigung der Abläufe ein sicheres Arbeiten gewährleisten zu können.

Der Austausch ist notwendig, da das verwendete Material aus GFK – ein Verbund aus Kunststoff und Glasfasern – durch UV-Strahlung und sonstige Umwelteinflüsse porös wurde und nicht mehr der Statik und Sicherheit entspricht. Da zum damaligen Zeitpunkt das GFK-Material zu 100 Prozent den Anforderungen gerecht wurde, stimmte der Gemeinderat auch aus Kostengründen – im Vergleich zu einer Edelstahlausführung – der Verwendung dieses Materials im Zuge des Kläranlagenneubaus zu.

Da die ausführende Firma bei der Schlussrechnung auch kein Prüfzeugnis vorlegen konnte, obwohl der Hersteller das aber in Aussicht gestellt hatte, behielt die Gemeinde damals den zu zahlenden Geldbetrag für den Einbau dieses Gewerks ein. Nach kurzer Zeit stellten sich bereits auch erste Schäden an der Tragkonstruktion eines Bediensteges heraus, die jedoch von der ausführenden Firma problemlos ausgetauscht wurden.

Die Gemeinde hat, aufgrund dieser Erfahrung, in Zusammenarbeit mit einem beauftragten Ingenieurbüro eine Anwaltskanzlei eingeschaltet, um die rechtliche Situation zu klären. Gutachtertermine (Dauer rund zwei Jahre) mit dem Hersteller und der beauftragten Firma, die einen Austausch der Bedienstege und des Geländers aus Sicht der Gemeinde bestätigten, fanden ebenfalls statt. Nach der schwierigen Rechtsbeziehung Gemeinde-Auftragnehmer-Hersteller liegt jetzt nach fünf Jahren ein für die Gemeinde akzeptables Ergebnis vor.

Mit der verantwortlichen Firma Kiffer, die damals den Einbau durchführte, konnte ein guter Konsens erarbeitet werden, der den kostenlosen Rückbau, die Entsorgung und den Wiedereinbau aus Edelstahlmaterial vorsieht. Laut Angebot beträgt die Differenz der Materialmehrkosten von GFK zu Edelstahl knapp 78 000 Euro, die die Gemeinde Pfaffenhofen trägt. Die Kosten von gut 4500 Euro für die zwei zusätzlichen Bedien- /Arbeitspodeste muss ebenfalls die Gemeinde bezahlen.

Dem Sanierungskonzept vom Architektur- und Ingenieurbüro Wipflerplan zum Angebotspreis (Auswechslung des Materials) stimmte der Pfaffenhofener Gemeinderat einmütig zu. Die Sanierungsarbeiten sollen voraussichtlich noch heuer und im kommenden Frühjahr erfolgen.

