Kinderbetreuung wird teurer

Die Kinderbetreuung in Pfaffenhofen wird teurer. © Christian Bark

Die Gemeinderäte in Pfaffenhofen beschließen Erhöhungen für die Jahre 2024 und 2025.

Pfaffenhofen – Keine guten Nachrichten für Eltern in Pfaffenhofen: Die Kinderbetreuung in der Gemeinde wird künftig teurer.

„Das ist Land auf, Land ab, das gleiche Thema. Viele Gemeinde haben schon erhöht, und auch wir müssen die enormen Kostensteigerungen abfedern“, sagte Bürgermeister Helmut Zech in der jüngsten Gemeinderatssitzung.

Konkret bat die Verwaltung um die Zustimmung der Gemeinderäte für die Erhöhung der Krippengebühren ab dem 1. Januar 2024 und dem 1. Januar 2025. Auch die Gebühren für die Betreuung der Kindergartenkinder wird ab dem 1. Januar 2024 und dann nochmal am 1. Januar 2025 auf das Niveau der Gemeinde Odelzhausen angehoben.

Das bedeutet beispielsweise, dass für ein Kind im Kindergarten, das fünf Stunden pro Tag die Einrichtung besucht, ab Januar 2024 nicht mehr 120 Euro pro Monat fällig sind, sondern 183 Euro, ab Januar 2025 dann 217 Euro. Die Erhöhung ist gestaffelt nach den Buchungszeiten und beträgt bei Kindergartenkindern bis zu 27 Prozent, bei Krippenkindern bis zu 46 Prozent.

Kindergartenreferentin Marianne Steinhart hatte sich mit den Vorsitzenden der Elternbeiräte der beiden gemeindlichen Kindergärten getroffen und von diesen Unterstützung für die geplante Erhöhung bekommen. „Wir waren uns einig. Andere Kindergärten sind wesentlich teurer“, gab Steinhart aus dem Gespräch wieder.

Gemeinderat Dieter Stoll (Grüne) fragte, was man statt einer Erhöhung an Kosten einsparen könne. „Nichts, es ist einfach alles teurer geworden“, antwortete die Kindergartenreferentin.

„Ich würde sogar noch mehr erhöhen“, meinte Bürgermeister Helmut Zech, aber die Kindergartenreferentinnen Marianne Steinhart und Margarete Klein-Kennerknecht hätten ihn „runtergehandelt“, so Zech. Auch nach der Erhöhung habe man immer noch ein Defizit in Höhe von 460 000 Euro zu stemmen, erklärte das Gemeindeoberhaupt.

Auch Gemeinderat Stefan Berglmeir (CSU) ging die Erhöhung der Gebühren nicht weit genug. „Ich würde vor allem die Krippe deutlich teurer machen“, so Berglmeir. Derzeit zahlen Eltern für ein Krippenkind, das neun Stunden pro Tag betreut wird, 386 Euro. Die Gebühren werden nach dem Beschluss des Gemeinderates nun zum 1. Januar 2024 und nochmal zum 1. Januar 2025 angehoben.

Die Verwaltung gab zu bedenken, dass den Eltern auch Kindergeld in Höhe von 250 Euro, Landeserziehungsgeld in gleicher Höhe und der Elternbeitragszuschuss in Höhe von 100 Euro für alle Kinder, die ab September des Jahres das dritte Lebensjahr erreichen, zur Verfügung steht.

Bürgermeister Zech forderte in dem Zusammenhang den Staat auf, den „Personalschlüssel nach oben“ zu setzen, denn dann bräuchte die Gemeinde Pfaffenhofen keinen „Personalpuffer“ mehr, so Zech. Der Puffer sei aber notwendig, „wenn neue Kinder kommen“. Da es einen gesetzlichen Anspruch auf einen Kindergartenplatz gibt, müsse die Gemeinde Pfaffenhofen „eben auch Personal bereit halten, das bezahlt werden muss“.