Mischung aus Wohnen und Arbeiten: Pfaffenhofer Gemeinderäte diskutieren über Pläne für den Park&Ride-Parkplatz in Egenburg

Was genau passiert mit dem großen Park&Ride-Parkplatz beim neuen Kinderhaus in Egenburg? Bereits in der Gemeinderatssitzung im November war über dieses Areal beraten worden. Wie berichtet, wird dort die Firma W. Kalmbach Gmbh auf 4000 Quadratmetern Fläche Büros, Mitarbeiterwohnungen, Werkstatt- und Lagerflächen errichten. Doch wie sollen andere Teile – insgesamt vier – des Gebiets genutzt werden? Derzeit parkt dort in der Regel so gut wie niemand, deshalb soll es sinnvoller genutzt werden.

Pfaffenhofen ‒ Darüber wurde nun in der jüngsten Gemeinderatssitzung ausführlich diskutiert. Bürgermeister Helmut Zech bat seine Ratskollegen, sich Gedanken zu machen. Die Verwaltung hatte im Vorfeld Vorschläge mit dem Arbeitstitel „Innovationspark Egenburg“ erarbeitet, über die diskutiert wurde. Zum Abschluss der Sitzung stimmten fast alle Gemeinderäte für die erarbeiteten Vorschläge – einzig Grünen-Gemeinderätin Susanne Vedova hob die Hand, als Bürgermeister Helmut Zech fragte, wer dagegen sei.

Vorstellen kann sich der Pfaffenhofer Gemeinderat eine Mischung aus Wohnung und Arbeiten. Oberste Priorität dabei soll jedoch der Teilerhalt des Park&Ride-Parkplatzes sein. Zudem soll ein Bus problemlos über längere Zeit parken können. Wendemöglichkeiten für Busse und Lkws werden ebenfalls fester Bestandteil der Planung. „Die Verkehrsführung muss stehen“, betonte etwa Gemeinderat Florian Merk (CSU/Parteifreie).

Auch der Vorschlag von Dieter Stoll (Bündnis90/Die Grünen) fand allgemeine Zustimmung. Er forderte überdachte Parkflächen, die mit Photovoltaikanlagen ausgestattet werden. Genaue Vorgaben sollen im Arbeitskreis Infrastruktur und Ortsentwicklung ausgearbeitet werden. Aufgrund des fortgesetzten Lockdowns sind derzeit aber keine Sitzungen erlaubt, zumindest nicht in Präsenz-Form.

Bürgermeister Helmut Zech bat hierbei um Verständnis. Er sprach aufgrund der derzeitigen Virus-Mutation von „tiefer Verunsicherung“ in der Regierung und Bevölkerung. Lediglich Gemeinderatssitzungen seien derzeit erlaubt. Dieter Stoll schlug diesbezüglich vor, doch online im Arbeitskreis über das Bauvorhaben zu beraten.

Neben den Stellplätzen kam auch ein Parkhaus mit 70 bis 80 Plätzen ins Gespräch. Im neuen Kinderhaus sollen ja Ärzte, Physiotherapeuten und andere freie Berufsgruppen ein neues Zuhause finden. Somit braucht es auch mehr Parkmöglichkeiten, wie sich alle einig waren. Gemeinderat Manfred Wolf (AWG) mahnte zur Umsicht. „Wir schaffen uns selber Probleme, wenn wir zu viel genehmigen“, so Wolf. Darin war sich das Gremium einig: Wohnen und Arbeiten geht nur, wenn genügend Parkmöglicheiten – in Form von Stellplätzen, Tiefgaragen und Parkhaus – vorhanden sind.

Die Verwaltung könnte sich auf einem Teil des Areals ein Bürogebäude mit etwa 1000 Quadratmeter Büroflächen vorstellen. Dazu in einem anderen Teilgebiet barrierefreie, flexible Wohnformen für Senioren und Familien, wie Mehrgenerationhaus und Seniorenhausgemeinschaften, für die es derzeit noch Fördermittel gibt. Die Seniorenumfrage, die die Gemeinde vergangenes Jahr durchgeführt und deren Ergebnisse demnächst veröffentlicht werden, habe ergeben, so Zech, dass die Senioren natürlich am liebsten daheim wohnen bleiben wollen. Gehe dies aber irgendwann einmal nicht mehr, wünschen sich dieses älteren Gemeindebürger eine lebhafte Wohngegend. „Die Senioren wollen, dass sich was rührt“, so Zech in Anspielung auf die Lage in der Nähe zum Kinderhaus und den geplanten Praxen.

Weiterhin wünscht sich das Gremium, dass ein Teil des Gebiets in Gemeindebesitz bleiben und vermietet werden soll. Eine E-Tankstelle, der Einsatz erneuerbarer Energien und Breitbandversorgung sind ebenfalls wichtiger Bestandteil der Planungen. Als weitere Schritte folgen die Aufstellung eines Bebauungsplanes, die Änderungs des Flächennutzungsplans sowie die Vergabe von Planungs- und Ingenieursleistungen.

In den kommenden Sitzungen wird dieses Areal am neuen Kinderhaus in Egenburg den Gemeinderat weiterhin beschäftigen. „Wir sind erst ganz am Anfang“, betonte Bürgermeister Helmut Zech. Simone Wester