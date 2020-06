Der Pfaffenhofener Gemeinderat fährt mit Helmut Zech durch das Gemeindegebiet

Auf der Info-Radtour erläuterte Bürgermeister Helmut Zech die Geschichte der ehrenamtlich errichteten Kapelle an der Kreuzung Stockach/Staatsstraße 2052. An dem Ort gab es viele Verkehrsopfer, welche ausschlaggebend für die Verlegung der Kreuzung und den Kapellenbau im Jahre 2007 waren.

Mit dem Bürgermeister auf Radltour

Am Pfingstsamstag startete Pfaffenhofens Bürgermeister Helmut Zech mit seinen Gemeinderatskollegen zu einer Informations-Tour mit dem Rad durch die Gemeinde. In Egenburg begann die Tour am Rathaus und beim sogenannten Eder-Anwesen. Zech erläuterte die Eigentumsverhältnisse des Friedhofsgeländes und thematisierte die anderen drei Friedhöfe im Gemeindebereich.