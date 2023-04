Infoveranstaltung mit GfA-Fachmann Uli Riegel stößt auf große Resonanz

Volles Haus in Unterumbach: rechts stehend Uli Riegel von der GfA Geiselbullach. © sim

Auch im Ortsteil Unterumbach ist eine Nah- oder Fernwärmeversorgung möglich. Und das Interesse der Unterumbacher ist groß, wie sich jetzt bei einem Infoabend im Gemeinschaftshaus zeigte. 89 Zuhörer trugen sich in der Liste am Eingang ein.

Unterumbach - Eine unerwartet große Resonanz, nachdem die vor einigen Monaten von der Gemeinde Pfaffenhofen verschickten Fragebögen bei den Unterumbachern kaum Resonanz gefunden hatten (wir haben berichtet). Die Gemeinde hatte abgefragt, welcher Haushalt sich einen Anschluss an eine Nah- oder Fernwärmeversorgung wünscht. Viele Fragebögen waren damals gar nicht zurückgekommen oder waren negativ beantwortet worden, wie Bürgermeister Helmut Zech im Gemeinderat schon berichtet hatte. Mit der Veranstaltung jetzt wollte die Gemeindeverwaltung die Unterumbacher gezielt über mögliche Versorgungsformen informieren und Gelegenheit geben, Fragen an einen Experten zu richten.

Bürgermeister Helmut Zech betonte eingangs, dass es sich hierbei nicht um eine „Verkaufsveranstaltung“ handle, sondern um ein Miteinander von Verwaltung und Bürgern. „Denn Gemeinde sind wir alle, wir wollen eine CO2-neutrale Gemeinde werden.“ Zech machte aber auch deutlich, dass die Veranstaltung nun die letzte Chance für die Unterumbacher sei, auf den Zug aufzuspringen. „Wir haben unsere Bringschuld erbracht, wir kommen nicht noch einmal“, machte Zech klar.

Denn im Zuge der derzeit stattfindenden Straßen- und Kanalbaumaßnahmen könne man jetzt einfach und unkompliziert Leitungen für den Nahwärmeanschluss verlegen. Wenn die Asphaltdecke wieder geschlossen ist, dann wäre die Chance, „kostengünstig und CO2-neutral zu heizen“, vertan.

Er selbst nutzt nach eigenen Angaben seit zehn Jahren die Nahwärme in Pfaffenhofen und könne sich nichts mehr anderes vorstellen. Der Bürgermeister riet den Unterumbachern, sich mit den Pfaffenhofener Bürgern, die Nahwärme nutzen, zu unterhalten und sich die Vorteile erklären zu lassen. Allerdings nutzen auch dort nur 35 Haushalte die Nahwärme aus einer Hackschnitzelheizung.

Als Experten für alle Fragen rund um die Nah- und Fernwärme war Uli Riegel von der GfA (Gemeinsames Kommunalunternehmen für Abfallwirtschaft der Landkreise Dachau und Fürstenfeldbruck) zu Gast. Die GfA in Geiselbullach versorgt seit vielen Jahren das Gewerbegebiet Gada in Bergkirchen mit Fernwärme und mittlerweile sogar 50 Prozent des gesamten Bergkirchner Gemeindegebietes.

Als Kommunalunternehmen sei die GfA auch nicht auf Profit aus, betonte Riegel. „Wir arbeiten zum Selbstkostenpreis.“ Riegel bat die Unterumbacher, sich in den kommenden zwei Wochen zu melden. „Wir wollen ehrliche Antworten haben“, so Uli Riegel. In rund zwei Jahren könnte dann die Nah- oder Fernwärmeversorgung laufen.

Wie genau der Ortsteil Unterumbach dann versorgt werden wird, konnte der Fachmann beim Infoabend nicht im Detail sagen. Riegel machte jedoch klar, dass es eine Energieerzeugung sein werde, die nur eine geringe CO2-Belastung auslöse, und die auf dem Grundstück nahe der geplanten Biogasanlage in Unterumbach gebaut werde. „Solarthermie, Hackschnitzel, mobile Heizzentralen – wir entscheiden gemeinsam, was funktioniert“, betonte Riegel.

Dazu sicherte er eine Rufbereitschaft an allen Tagen rund um die Uhr zu, sodass im Falle eines Problems innerhalb von einer Stunde ein Techniker vor der Tür stehe.

Aus dem Publikum tauchten immer wieder Fragen auf, was für den Fall in Frage käme, wenn man gerade erst eine neue Heizung eingebaut habe. Dies sei kein Problem, so Riegel, denn man könne die Leitungen legen lassen und erst in „fünf oder zehn oder 15 Jahren anschließen“. Wer eine alte Ölheizung im Keller hat, die eigentlich sofort raus müsse, kann sich ebenfalls melden. Hier könne man „Zwischenlösungen finden“, um die Zeit bis zum Anschluss überbrücken.

Auch Fragen nach den Kosten wurden immer wieder gestellt. Hier sprach Riegel von etwa 15 000 Euro Anschaffungskosten, zusätzlich noch rund 3000 Euro für den Heizungsbauer. Davon seien aber bis zu 40 Prozent förderfähig, so der GfA-Fachmann. Die Verbrauchskosten bezifferte er mit rund 2800 Euro pro Jahr für ein Einfamilienhaus, ähnlich denen einer Ölheizung. Andere Energieformen wie PV-Anlagen auf dem Dach könne man mit der Fern- oder Nahwärme ebenfalls „ins System integrieren“, versicherte Riegel auf Nachfrage.

„Eigentümer der Anlage ist erst Mal die Gemeinde, die GfA ist der Dienstleister“, erklärte Uli Riegel den Anwesenden. Wie es jetzt weitergeht, habe nun Unterumbach „in der Hand“.

Die Oberumbacher jedenfalls wären laut Stefan Heiß sofort dabei. Nach vielen Einzelgesprächen, bei denen er von Haus zu Haus gegangen war, um Werbung für die Nah- und Fernwärmeversorgung zu machen, habe er durchwegs positive Reaktionen bekommen, so Heiß.

Bürgermeister Helmut Zech bedankte sich bei Heiß für dessen Engagement. Er freue sich, dass ein Bürger „mal nicht dagegen sei“, sondern positiv für die Pläne der Gemeinde Werbung mache.

Wie sich die Unterumbacher entscheiden, wird in einer der kommenden Gemeinderatssitzungen bekannt gegeben.

Simone Wester