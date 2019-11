Pfaffenhofen will ein Zeichen setzen

Die Gemeinde Pfaffenhofen an der Glonn erzeugt deutlich mehr Strom, als seine Einwohner und Betriebe verbrauchen. Darauf ist man stolz, und damit will man auch ein Zeichen setzen, betonte Gemeindechef Helmut Zech. Er spannte in seinem Bericht auf der Bürgerversammlung in Egenburg eine weiten Bogen – und hatte viele Positiva zu berichten.

Pfaffenhofen – Über mehr als 100 Zuhörer, darunter viele Gemeinderäte, durfte sich Pfaffenhofens Gemeindechef Helmut Zech bei der Bürgerversammlung im Gasthaus Kolchida in Egenburg freuen. Zech blickte nicht nur auf das vergangene Geschäftsjahr zurück, sondern spannte den Bogen sogar bis ins Jahr 2002.

Mit dem Gemeinderat habe es eine „angenehme Zusammenarbeit“ gegeben, betonte Helmut Zech. Die Gemeinde ist in den vergangenen zehn Jahren von 1868 auf 2334 Einwohner gewachsen. Egenburg und Wagenhofen sind am stärksten gewachsen, wohingegen beispielsweise Stockach und Bayerzell sogar leicht geschrumpft sind.

Die wichtigste Einnahmequelle der Gemeinde ist mit rund 1,6 Millionen Euro der Einkommenssteueranteil. Die vielen Doppelverdiener sind laut Bürgermeister der Grund dafür. Die Gewerbesteuereinahmen beliefen sich 2019 auf 1,4 Millionen Euro. Der Schuldenstand betrug dieses Jahr rund 3,5 Millionen Euro (Gemeinde) und 5,2 Millionen Euro (Zweckverband Schule). Die hohen Investitionen in den Abwasserbereich veranlassten die Gemeinde zu einer Kreditaufnahme in Höhe von rund 2,4 Millionen Euro. Helmut Zech betonte, dass dieser Bereich allerdings gebührenfinanziert sei. Gleiches gelte für die Nahwärme und das Fünf-Familienhaus der Gemeinde, dass durch Mieteinnahmen finanziert werde.

Die Gemeinde Pfaffenhofen an der Glonn erzeugt „deutlich mehr Energie als wir verbrauchen“, berichtete Zech stolz. 2018 betrug die Einspeisung durch die Photovoltaikanlagen auf den gemeindlichen Dächern, wie beispielsweise Kinderhaus Pfaffenhofen, Kläranlage oder Bürgerhaus Unterumbach, 230 000 Kilowattstunden. Bei der Nahwärmeversorgung waren es knapp 503 000 Kilowattstunden.

Damit wolle man ein „deutliches Zeichen setzen“, betonte Zech. Im gesamten Gemeindegebiet belaufen sich die Einspeisedaten im Solarbereich auf rund 9,6 Millionen Kilowattstunden, darin eingeschlossen sind auch alle privaten und gewerblichen Anlagen. Die Gemeinde legt großen Wert auf erneuerbare Energie und setzt dabei auch auf Luftwärme und Hackschnitzel – neben dem Erdgas. Das neue Kinderhaus in Egenburg, dessen Bauverlauf laut Zech schneller als erwartet – und ohne Mehrkosten – voranschreitet, bekommt ebenfalls ein Photovoltaikanlage und eine Heizung mit Luftwärmepumpe. Auch das neue Feuerwehrhaus in Pfaffenhofen wird damit ausgestattet.

Im laufenden Kindergartenjahr werden 120 Buben und Mädchen in eigenen und 15 in auswärtigen Einrichtungen betreut. Die Gemeinde beschäftigt neun Erzieherinnen und acht Kinderpflegerinnen unter der Leitung von Christine Kalmbach, bei der sich der Bürgermeister auf der Versammlung persönlich bedankte. „Das ist die wichtigste Einrichtung, die wir haben“, so Zech. Die Kindertagesstätten bieten 48 Stunden Betreuung in der Woche. Viel Wert wird auf gesundes Mittagessen (EG-Öko-zertifiziert), Ausflüge in die Natur, Brauchtumspflege und Benimmregeln gelegt, aber genauso auf mathematisch-wissenschaftliche Erziehung, Sprachtraining und allgemeine Förderung der Kinder. Im neuen Kinderhaus in Egenburg, das auch Platz für freie Berufe wie etwa Therapeuten bieten wird, sollen drei Gruppen aufgemacht werden.

„Es war ein mühseliger Beginn, aber die Entwicklung gibt uns recht“, verkündete Zech im Hinblick auf den Schulstandort Odelzhausen. Die Zahlen würden beweisen, dass die 2012 eröffnete Realschule gut angenommen werde. Derzeit besuchen 444 Kinder die Grundschule, 160 die Mittel- und 329 Kinder aus dem Mitgliedsgemeinden Odelzhausen, Pfaffenhofen und Sulzemoos die Realschule.

Im Jahr 2018 ereigneten sich in der Gemeinde durchschnittlich gerade mal 14 Straftaten auf 1000 Einwohner – damit ist man am untersten Level, verglichen zu den anderen Gemeindes des Landkreises. Auch was die Asylbewerber angeht, hat Pfaffenhofen alles im Griff. Laut Bürgermeister Zech haben alle 15 Personen eine Arbeit. Möglich gemacht hat das der Helferkreis Asyl, ohne den „es nicht gegangen wäre“.

Großes Interesse fand bei den Zuhörern auch der Stand der aktuellen Baumaßnahmen in der Gemeinde. Wagenhofen wird gerade „von oben nach unten komplett umgegraben“, berichtete Helmut Zech, der sich bei den Anwohnern für die Geduld bedankte und für die Unannehmlichkeiten durch die Kanalarbeiten und Straßenbaumaßnahmen um Verständnis bat. Bis Ende November soll der zweite Abschnitt der Dorferneuerung Pfaffenhofen abgeschlossen sein. Die Gemeinde plant, freie Flächen rund um das neue Schulzentrum zu erwerben, um für den Fall einer notwendigen Erweiterung gewappnet zu sein.

Helmut Zech, der seinen rechten Arm aufgrund eines kleinen operativen Eingriffs in einer Schlinge tragen muss, gab noch einen kurzen, informativen Abriss über alle Baumaßnahmen im Gemeindegebiet in den Jahren 2002 bis 2018, bevor die Zuhörer die Gelegenheit bekamen, Fragen an ihn zu stellen (Bericht folgt).

Simone Wester