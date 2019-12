Caddy-Fahrerin fährt Helferin an

53-Jährige wollte Kindern über die Straße geleiten

Weil sie nicht aus einem Kreisverkehr fahren konnte, hat eine Autofahrerin am Samstagvormittag in Pfaffenhofen an der Glonn eine Frau (53) touchiert, die Kindern über die Straße helfen wollte. Danach fuhr Wagenlenkerin einfach weiter.