Silvester 2022: Ein zündendes Angebot

Teilen

In Pfaffenhofen soll es in diesem Jahr erstmals ein zentrales Silvesterfeuerwerk geben. © Symbolfoto/Carmen Jaspersen/DPA

Gemeinde Pfaffenhofen plant bereits für den Silvesterabend: Heuer soll es erstmals ein zentrales Silvesterfeuerwerk geben.

Pfaffenhofen – Sollen Silvester alle Bürger in der Gemeinde Pfaffenhofen dieses Jahr gemeinsam feiern? Das wird wohl nicht ganz klappen. Aber klappen könnte ein gemeinsames Feuerwerk, „damit nicht jeder einzeln“ Raketen und damit Geld in die Luft jagt, was auch „weniger Unfallgefahr“ bedeutet, machte Bürgermeister Helmut Zech bei der jüngsten Gemeinderatssitzung Werbung für die Idee der Gemeinde.

Das gesparte Geld könne der Bürgerstiftung zugute kommen, und außerdem könne man sich so treffen, regte Zech an.

Gemeinderat Andreas Weiß zeigte sich skeptisch, dass „da vui higehn“, plädierte aber wie seine Ratskollegen für einen Versuch.

Unklar ist noch, ob das Feuerwerk in der Nähe des Rathauses in Egenburg abgefeuert wird oder vom Bauhof aus. Auch ob es „noch was dazu“ geben wird, wie Gemeinderat Florian Merk anfragte, wurde bei der jüngsten Sitzung noch nicht abschließend entschieden.

Klar ist jedoch, dass man den Versuch eines „gemeindlichen Feuerwerkes“ wagen will. Die Kosten sollen dabei maximal 1400 Euro betragen dürfen. Dass das durchaus machbar ist, will Bürgermeister Helmut Zech beim Bürgerfest gemerkt haben: Da seien die Kosten für das Feuerwerk niedriger als vermutet gewesen.

Die Gemeinde will damit niemandem ein privates Feuerwerk verbieten. Aber es soll ein Angebot sein, die Bürger zusammenzubringen und dadurch Geld und Ressourcen zu sparen. Simone Wester

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Dachau finden Sie auf Merkur.de/Dachau.