Puch Open Air: Ein bunter Sommertraum

Buntes Treiben: Vor der Bühne und auf dem Hügel tummeln sich die Festivalbesucher. © Josef Ostermair

1000 Freunde alternativer Musik haben sich beim Puch Open Air in Lueg versammelt.

Lueg – Das legendäre Open Air Puch im Weiler Lueg hat auch nach langer Corona-Pause nichts an Beliebtheit verloren: Bei herrlichen Wetter am Nachmittag und einer lauen Sommernacht versammelten sich dort knapp 1000 Freunde alternativer Musik.

Schon auf den Parkplätzen konnte man anhand der Kfz-Kennzeichen erkennen, dass die Fans dieser Musik aus ganz Deutschland kommen. So war es auch bei den sechs hier aufgetretenen Gruppen, die aus München, Hamburg und Berlin und sogar aus Dublin auf die große Bühne im hügeligen Obstgarten des Luegbauern gekommen sind.

Die Open Air-Gäste hatten sich zum Teil schon am frühen Nachmittag auf ihren Decken niedergelassen. Den musikalischen Auftakt mit „schräger Musik“ machte die Münchner Kunststudentin Inga. Sie bastelt mit Laptop und Gitarre Weltraum und Traumwelten neu zusammen und macht selbst aus Zahnarztbesuchen Pop. Bei Puch wurde sie begeistert gefeiert.

Große Begeisterung beim Open Air Puch

Großes Kino erwartete die vielen Gäste beim Auftritt von „What are People for?“, der neuesten Idee der Künstlerin Anna McCarthy und der Musikerin und Produzentin Manuela Rzytki. Musikalisch bewegt sich das Kollektiv mit Tänzerin und Backing-Sängerin Paulina Nolte und Tom Wu am Schlagzeug, zwischen Kraut, Disco und Punk, aber am liebsten würde dieses Quartett alle musikalischen Grenzen hinter sich lassen.

Mit drei weiteren Musikerinnen kam Anika aus Berlin an die Landkreisgrenze Pfaffenhofen/Dachau. Anika, die Wahlberlinerin mit britisch-schwedischen Wurzeln, hat keine Berührungsängste vor großen Namen, das weiß auch Noe Noack vom Zündfunk, der sie vorstellte. Nachdenklich machte ihr Song „Never come back“, mit dem sie an Vögel erinnerte, die nicht mehr zurückkehren.

Die Gruppe Anika begeisterte ihr Publikum. © Josef Ostermair

Auch die Gilla Band aus Dublin begeisterte. In einem Strom aus Störgeräuschen und Verzerrungen kollidieren bei Gilla die Gitarre von Alan Duggan und der Bass von Daniel Fox mit dem energetischen Organ von Sänger Dara Kiely.

Im Programm folgte Michael Rother, der mit der Gruppe Neu begeisterte. Viele kennen den gebürtigen Hamburger, der in München aufgewachsen ist aus den 60er-Jahren, als man ihn bei Kraftwerk bejubelte. Mit seinen Eltern kam er schon früh für mehrere Jahre nach Pakistan. So bekam er schon in jungen Jahren die unterschiedlichsten musikalischen Einflüsse mit, die ihn und seinen Sound prägen.

Den Schlusspunkt bei diesem beliebten Open Air setzte der Hamburger Ralf Köster. Er machte elektronische Musik bis 3 Uhr früh.

Auch fühlten sich auf dem Festival viele Familien mit Kindern wohl. Kulinarisch war einiges geboten. Für Steaks, Pizza, Bratwürste, BBQ Bacon und Avocado Burger standen die Festgäste Schlange. Erfrischendes Eis gab es bei der Ecker Eisbäuerin, die Spezialitäten wie Gurke/Zitrone oder Wassermelone/Minze anzubieten hatte.

