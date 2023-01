579 Teilnehmer beim Silvesterlauf in Pfaffenhofen – Viele Familien, Laufgruppen und Vereine

„Auf die Plätze“: Fast 600 Starter gingen auf die 10- oder die 5-Kilometer-Strecke beim Pfaffenhofener Silvesterlauf. © Simone Wester

Auch wenn die Anmeldungen im Vorfeld nicht so zahlreich eingegangen waren, wie im Vor-Corona-Jahr 2019 – am Tag des Silvesterlaufs kamen noch viele Sportler spontan zum Treffpunkt und liefen ein- oder zweimal die Fünf-Kilometer lange Strecke.

Pfaffenhofen – So konnte sich das Orga-Team doch noch über insgesamt 579 Teilnehmer freuen. Für einige Sportler zählt der Silvesterlauf in Pfaffenhofen seit Jahren zu einem wichtigen Vorbereitungslauf für anstehende Wettkämpfe.

Mit Verkleidung oder voller Feuerwehr-Montur

Viele kommen aber auch einfach nur, weil sie Spaß haben wollen. So gab es auch am vergangenen Samstag wieder viele Familienanmeldungen, Laufgruppen aus verschiedenen Vereinen und sogar Teilnehmer mit Perücken und bunten Anzügen bis hin zu Feuerwehrleuten aus der Gemeinde Ried im Nachbarlandkreis Aichach-Friedberg, die wieder in voller Montur antraten. Bei bestem Laufwetter konnte Moderator und Gemeinderat Andreas Weiß die Teilnehmer und Zuschauer endlich wieder ohne Absperrungen und Corona-Beschränkungen begrüßen. Den Startschuss gab wie gewohnt Böllerschütze und 2. Bürgermeister Harald Mang.

Ausgelassene Stimmung - Auch der Bürgermeister lief mit

Die Teilnehmer wurden gratis mit Tee und Obst versorgt. Zudem war für das leibliche Wohl aller mit Bratwurstsemmeln, Gulaschsuppe, Kuchen und mehr bestens gesorgt. Die Stimmung war dementsprechend ausgelassen. Auch Bürgermeister Helmut Zech hatte die Laufschuhe geschnürt und startete zusammen mit dem Landtagsabgeordneten Bernhard Seidenath beim 5-km-Lauf.

Vor dem Start: Vizelandrätin Marianne Klaffki, Bürgermeister Helmut Zech, MdL Bernhard Seidenath, ehemaliger Gemeinderat Michael Lampl, Stadtrat Markus Erhorn. © Simone Wester

Am Ende kam hier Andreas Weinberger mit 18 Minuten und fünf Sekunden vor Christoph Stöttner und Jürgen Ostermeier ins Ziel. Bei den Damen hatte Seraphine-Leonie Optenhoevel mit 22,58 Minuten die Nase vorn.

Auf der 10-Kilometer-Strecke siegte Benjamin Dillitz von der LG Stadtwerke München, der die Strecke in nur 33,04 Minuten bewältigte und im Ziel den Eindruck vermittelte, als hätte er sich gerade mal warm gelaufen. Dahinter kamen Johannes Keller und Alexander Fuchs mit jeweils mit 36,17 Minuten ins Ziel.

Bei den Damen erklomm Inken Siebert, die extra aus Berlin angereist war, mit starken 37,46 Minuten das Siegertreppchen. Es folgten Anja Kobs aus Bad Aibling mit 39,14 Minuten und Martina Bolvary aus Pfaffenhofen an der Glonn mit 44,04 Minuten.

Bei der weiblichen Jugend U18 hatte eine Pfaffenhoferin die Nase vorne: Marina Greppmair setzte sich mit 1:01:59 über die 10 Kilometer durch. Bei den männlichen U-18-Läufern gewann Jakob Greppmeir aus Adelzhausen in 46,31 Minuten.

In der 5-km-Wertung starteten auch U12-Teilnehmer. Hier gewann Tobias Roch vom VfL Egenburg mit 27,17 Minuten vor seinem Mannschaftskollegen Anton David (30.30). Bei den Mädchen siegte Antonia Jochner mit 26,14 Minuten vor Johanna David mit 30,26 und Sina Prelle mit 39,55 Minuten. Alle drei Nachwuchsläuferinnen starteten für den VfL Egenburg.

In den Mannschaftswertung setzten sich die Läufer des BC Adelzhausen gegen die LG Stadtwerke München und dem „TUSS – Traditionell Urbayerischer Schnaps- und Schnupfclub“ durch.

VON SIMONE WESTER