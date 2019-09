Soldaten- und Kriegerverein Pfaffenhofen feiert drei Tage lang

Die Segnung der restaurierten Vereinsfahne war der Höhepunkt der dreitägigen Feier zum 145-jährigen Bestehen des Soldaten- und Kriegervereins Pfaffenhofen. Der Festumzug allerdings fiel ins Wasser.

Vor 145 Jahren aus der Taufe gehoben, kann der Soldaten- und Kriegerverein Pfaffenhofen heute stolz auf seine Historie zurückblicken. Er feierte nach dem Motto „Jung & Alt“ zusammen mit dem Pfaffenhofener Burschenverein ein gelungenes dreitägiges Geburtstagsfest.

Begleitet von nasskaltem Wetter, von 33 Gastvereinen und Teilen der Pfaffenhofener Bevölkerung feierte der Soldaten- und Kriegerverein seinen 145. Geburtstag. Dabei wurde auch die restaurierte Vereinsfahne gesegnet. „Organisatorisch passte alles, die Stimmung konnte nicht besser sein, nur Petrus hatte mit uns kein Einsehen und öffnete immer wieder die Himmelsschleusen, so dass der Festumzug nicht stattfinden konnte“, so der Pfaffenhofener Festausschuss.

Drei Tage lang herrschte Feierlaune in Pfaffenhofen. Zusammen mit dem Burschenverein, der den Festverein kräftig unterstützte, wurde das Jubiläum mit einem großartigen Programm in der geschmückten Kommunalhalle gefeiert.

Zu Beginn des Festes rockte am Freitagabend die Band „Shout“ die Halle. Am Samstagnachmittag gedachte der Soldatenverein der Kriegsopfer und der verstorbenen Kameraden, mit Kranzniederlegungen an den Kriegerdenkmälern in Egenburg und Egenhofen. Pünktlichst um 19 Uhr erfolgte der Anstich – der erste Schlag saß – von Bürgermeister Helmut Zech.

Nach dem Bieranstich, der mit lautstarken Böllerschüssen der Egenburger Böllergruppe begleitet wurde, folgte ein zünftiger Festabend. In einem begeisternden Heimatabend sorgte der Gstanzlsänger „Erdäpfekraut“ (Hubert Mittermeier) mit seinem rund zweieinhalbstündigen Auftritt für tolle Unterhaltung.

Ein Grußwort gab es auch von Helmut Zech, dem Kreisverbandsvorsitzenden der Krieger-, Soldaten- und Reservistenvereine, Peter Niedermair. Vereinsvorsitzender Stefan Wild sprach in seiner Rede über die Entstehung des ältesten Vereins der Gemeinde, über aktuell 162 Vereinsmitglieder und dass man derzeit der zweitgrößte Verein im Kreisverband Dachau sei. Er betonte die Wichtigkeit der Soldatenvereine als Mahner und Erinnerer.

Der Festsonntag begann nach alter Tradition mit dem Weckruf. Exakt um 6 Uhr schossen die Egenburger Böllerschützen mit drei Salutsalven den festlichen Tag an und holten zusammen mit einigen Festausschussmitgliedern und der Blas- und Festkapelle Odelzhausen Bürgermeister Helmut Zech zu Hause ab. Nach dem zünftigen Weißwurstfrühstück galt es für den Jubilar, gemeinsam mit dem Burschenverein und den Festdamen am Eingang Spalier zu stehen und mit musikalischer Begleitung die geladenen Vereine zu begrüßen.

Das Glanzlicht der dreitägigen Feierlichkeiten war die Segnung der restaurierten Vereinsfahne, die Pfarrer Josef Heiß im Festgottesdienst vornahm. In dem schön gestalteten Gottesdienst wurde nicht nur die Fahne feierlich gesegnet, sondern auch die neuen prächtig gestickten Fahnenbänder. Einig waren sich die Redner, dass die neue Fahne dem Verein und dem Erhalt der Tradition weiter Schwung geben möge.

Schirmherr Helmut Zech durfte sich großzügig zeigen, denn die Gemeinde übernahm an diesem Festsonntag sämtliche Unkosten des Vereins. Zech: „Das Fest war hervorragend organisiert und das Zusammenarbeiten von Soldatenverein und Burschen war in den Augen der Gemeinde sehr gelungen! Der Verein hat gezeigt, dass ein Soldatenverein mit seiner Erinnerungsarbeit und seinem Einsatz im kulturellen Bereich sehr wichtig ist für unsere Gemeinde!“

Ein weiterer Höhepunkt war an diesem Tag die feierliche Übergabe der Vereinsfahne. Peter Schanderl, der die Fahne jahrzehntelang zu jedem Anlass trug, übergab sie nun gemeinsam mit der Fahnenmutter Petra Sigrist an seinen Nachfolger Stefan Diepold.

Sehr zum Leidwesen des Festausschusses konnte dann am Nachmittag der geplante Festumzug aufgrund des anhaltenden Regenwetters nicht durchgeführt werden, was aber der guten Stimmung unter den Vereinen und Festgästen an diesem Nachmittag keinen Abbruch tat. Der Ausschuss entschloss sich dazu, einen Fahneneinzug – mit Taferlbua und Fahnenschwenker – durch die Festhalle durchzuführen, bei dem sich alle Vereine präsentieren konnten und lautstark beim Fahnenschwingen angefeuert wurden.

Als Erinnerungsgeschenk gab es aus den Händen der beiden Vereinsvorstände Stefan Wild und Werner Satzger für die Gastvereine einen Liter köstlich schmeckendes Pfahofna Bier, Glonntaler Dunkel-Jubiläumssud. „Ist mal etwas anderes als ein Erinnerungsteller oder Ähnliches“ – diese Worte waren bei der Geschenkübergabe einige Male zu hören. Anschließend gab es für das Geburtstagskind und seine Gäste in einer festlich-zünftigen Atmosphäre mit der Odelzhauser Blaskapelle reichlich Gelegenheit zum Erfahrungsaustausch und gemütlichem Beisammensein. Werner Satzger