Neuer Straßenname in Egenburg - Kirchenmalerweg erinnert an Hans Metzger

In Egenburg gibt es nun den Kirchenmalerweg. Der Weg wurde nach dem bekannten Maler Hans Metzger benannt, der nur wenige Meter von dem neuen Straßenschild wohnte.

Pfaffenhofen – Die Heimatforscherin Katharina Axtner aus Unterumbach hatte den Anstoß gegeben, im August des vergangenen Jahres einen Antrag gestellt, dem der Gemeinderat zustimmte, und jetzt wurde es schon installiert – das neue Straßenschild in Egenburg! Die kleine Stichstraße gegenüber dem ehemaligen Pfarrhof, in dem momentan acht Asylbewerber untergebracht sind, heißt jetzt ganz offiziell „Kirchenmalerweg“. Bisher wurden die anliegenden Häuser noch unter Hauptstraße 24 bis 30 geführt.

Benannt wurde der Weg nach dem berühmten Egenburger Maler Hans Metzger. Dieser wohnte nur einen Steinwurf vom jetzigen Straßenschild entfernt – in dem Haus, in dem jetzt seine Nachkommen wohnen, die Familie Geer.

Hans Metzger wurde 1879 in Egenburg geboren. Er war als Landschaftsmaler aber auch als Kirchenmaler bekannt. Unter anderem hat er die Kirchen in Egenburg, Egenhofen und Unterumbach restauriert.

Metzger wurde vor der Machtergreifung der Nazis 1933 sogar eine Professur an der Akademie der Bildenden Künste in München angetragen. Das NS-Regime verwehrte ihm diese jedoch, ein Parteitreuer wurde stattdessen auf den Posten gehoben. In der für ihn schweren Zeit des Nationalsozialismus – laut Entnazifizierungsakte ist Maler „unbelastet“ – half ihm vor allem die bekannte Münchner Familie Dallmayr mit Auftragsmalerei über die Runden zu kommen, soweit haben es die Recherchen der Historiker Dr. Cornelia Oelwein und Prof. Dr. Wilhelm Liebhart ergeben.

Metzger erhielt zudem eine kleine Unterstützung in Form einer „Ehrenbeihilfe“ und durfte auch gelegentlich im Haus der Kunst ausstellen. Im September 1945 ernannte die amerikanische Besatzungsmacht Hans Metzger dann zum Kulturbeauftragten der Stadt München. Eine große Auszeichnung und eine Art späte Genugtuung für den begabten Maler.

Die für Ende November geplante Forschungsausstellung im Museum in Altomünster über das Wirken Hans Metzgers musste coronabedingt auf Januar 2021 verschoben werden (wir haben berichtet). Wenn es die Pandemie zulässt, läuft die Ausstellung dann bis zum 28. März 2021. Nähere Informationen hierzu folgen.

Simone Wester