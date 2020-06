Er leistete Großes: Pfaffenhofens ehemaliger Bürgermeister Dr. Albert Frank feiert jetzt seinen 80. Geburtstag

Pfaffenhofen– Als damals jüngster Bürgermeister im Landkreis Dachau hat Dr. Albert Frank am 1. August 1972 in Pfaffenhofen sein Amt angetreten. Das war am ersten Tag der Kreisreform, und die kleine Gemeinde stand vor großen Umbrüchen. Hatte man sich bisher immer Richtung Aichach orientiert, sollten sich die Bürger plötzlich nach Dachau und München wenden. „Dachau war damals eine Tagesreise“, erinnert sich Frank, der jetzt zusammen mit seiner Frau Marianne am Bodensee seinen 80. Geburtstag feierte.

Es gab Probleme mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Und nicht nur da. Es gab keinen eigenen Kindergarten, keine Kläranlage, keine Müllabfuhr. Viel, viel Arbeit für den jungen Bürgermeister, der damals auch nicht hauptberuflich als solcher arbeiten konnte. Was Albert Frank von 1971 bis zu seinem Ausscheiden 1989 geleistet hat, ist heute kaum noch vorstellbar. Denn nicht nur er arbeitete ehrenamtlich, auch gab es noch keine strukturierte Gemeindeverwaltung wie heute. „Der Lehrer und ich haben damals am Sonntag die Verwaltung gemacht“, erinnert sich Frank.

Der Lehrer ist Erwin Fiedler, der später Konrektor der Schule in Odelzhausen wurde und vor zwei Jahren leider verstarb. Alle, die Albert Frank damals halfen, machten das ehrenamtlich. Trotzdem legten Frank und sein Team damals den Grundstein für eine liebens- und lebenswerte moderne Gemeinde, die Pfaffenhofen an der Glonn heute unter Bürgermeister Helmut Zech ist.

„Ich bewundere die Entwicklung in der Gemeinde“, sagt Albert Frank, der mittlerweile in München wohnt und nach wie vor in seiner eigenen Agentur tätig ist. Wenn er ab und an durch Pfaffenhofen fährt, kommt er ins Schwärmen, wenn er sieht, wie „seine“ ehemalige Gemeinde jetzt da steht. Kindergarten, Spielplatz, Mutter-Kind-Spielkreis, der Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs, Volkshochschule, Kulturstammtische, Kunstausstellungen, Christkindlmarkt, Seniorennachnachmittag – all das und vieles mehr konnte Dr. Albert Frank in seiner Amtszeit verwirklichen.

Die Müllabfuhr existierte bei seinem Amtsantritt ebenfalls noch nicht. Der Müll wurde einfach über den Hügel gekippt. „Das waren untragbare Zustände“, beschreibt Frank die damalige Situation. Ab 1974 gab es dann eine organisierte Müllabfuhr, worüber nicht alle Pfaffenhofener froh waren, denn plötzlich kostete die Entsorgung Geld. Doch das legte sich schnell, und als Frank mit Hilfe aus Brüssel die ehemalige Müllkippe zu einem Biotop machen konnte, waren alle begeistert. Auch Tennisplätze konnten mit dem Geld verwirklicht werden.

Anfang der 80er-Jahre gelang ihm noch ein weiterer Coup: „Ich hab den Dr. Klein geangelt“, umschreibt Frank augenzwinkernd den Umstand, dass der Allgemeinmediziner damals im Gemeindehaus in Egenburg seine erste Praxis eröffnete und der Gemeinde bis heute treu geblieben ist. Die erste Patientin war damals Franks Tochter Jenny, die sich beim Schlittschuhlaufen den Arm gebrochen hatte. Die Arztsituation war somit gelöst, die Pfaffenhofener hatten Hilfe vor Ort und mussten in Notsituationen auch nicht mehr eine halbe Stunde warten, bis der Arzt aus Dachau da war.

Viel Arbeit für die kleine ehrenamtliche Verwaltung war auch die Erstellung eines Flächennutzungsplanes, den es bis dahin nicht gab. „Das war schwierig und richtig mühselig“, erinnert sich Dr. Albert Frank. Denn bei seinem Amtsantritt bestand die Gemeinde nur aus der Altgemeinde Pfaffenhofen und Egenburg. Dann kamen Unterumbach und Weitenried dazu. Und so ging es weiter. Die Gemeinde wuchs, und mit jeder neuen Gebietsreform wurden wieder Neuwahlen nötig. Sechs Kommunalwahlen erlebte der parteilose Bürgermeister in seiner Amtszeit. Wichtig war Frank dabei immer eines: Er wollte die Selbstständigkeit Pfaffenhofens erhalten.

Auch mit der Integration in die Verwaltungsgemeinschaft mit Odelzhausen und Sulzemoos sollte diese nicht verloren gehen. „Ich wollte immer die Identifikation der Bürger mit der Gemeinde stärken“, beschreibt Dr. Albert Frank seine Motivation. Deshalb war es dem Kommunikationswissenschaftler immer wichtig, auch die einzelnen Dörfer aufzuwerten. Er schaffte Dorfmittelpunkte wie etwa Brunnen. Ebenso konnte er den Grundstein für die Ortsumfahrung Wagenhofen-Pfaffenhofen-Egenburg legen.

Bei all seinen Projekten stand bei Frank immer der Mensch an erster Stelle. „Die Begeisterung für die Menschen – das war meine Motivation.“ Und wenn man den 80-jährigen Wahl-Münchner über seine Zeit in Pfaffenhofen reden hört, dann kann man das zu 100 Prozent nachvollziehen. Er hat in und für diese Gemeinde gelebt, immer alles gegeben und jeden Tag versucht, Pfaffenhofen ein Stück voran zubringen. „Das waren die schönsten Jahre meines Lebens“, erinnert sich der ehemalige Bürgermeister noch heute an seine Zeit in Pfaffenhofen an der Glonn zurück.