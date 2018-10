Pfarrgemeinde St. Peter feiert 80-jähriges Bestehen ihres Gotteshauses

Die Pfarrgemeinde von St. Peter hat im Rahmen eines Festgottesdienstes sowie eines anschließenden Empfangs den 80. Geburtstag ihres Gotteshauses gefeiert.

Dachau – In einer politisch schwierigen Zeit im Jahre 1938 war die Pfarrkirche im Stadtteil Augustenfeld errichtet worden. Auf dem Bild des Gotteshauses aus dieser Zeit ist die Hakenkreuzfahne deutlich zu erkennen.

In den Aufzeichnungen heißt es: „In dem östlich von Dachau gelegenen Augustenfeld entstanden nach dem Ersten Weltkrieg drei stark anwachsende Siedlungen, welche immer lauter eine eigene Seelsorge forderten. Deshalb wurde zunächst 1937/38 für die Katholiken dieser Siedlungen eine Kirche gebaut, welche wir am 4. September 1938 zu Ehren des Apostelfürsten Petrus eingeweiht haben.“ Die Weihe erfolgte durch Kardinal Michael Faulhaber.

Seit 1. Dezember 2012 ist die Pfarrei Teil des Pfarrverbands Heilig Kreuz und St. Peter. Den Festgottesdienst zelebrierte Pfarrer Heinrich Denk, der sich freute, beim Empfang im Pfarrheim als Ehrengäste auch Oberbürgermeister Florian Hartmann und „Pfarrkind“ Altlandrat Hansjörg Christmann begrüßen zu können.

Alfons Vogelmeier referierte in seinem anschaulichen Festvortrag über „Die Fresken in St. Peter – ein Werk von Otto Grassl“, während Hedi Bäuml die mit Alfons Vogelmeier in monatelanger Arbeit erstellte Festschrift vorstellte, deren Reinerlös dem Förderverein St. Peter zugunsten der dringend benötigten Kirchenrenovierung zugutekommt. OB Hartmann betonte, dass er sich freue, dass, wie angekündigt, auf die Festschrift eine Chronik folgen werde, „um die Geschichte für die Nachwelt zu erhalten“.

„Recht viel Staat“ könne man mit St. Peter im Vergleich zu den prächtigen Barockkirchen im Landkreis nicht machen, meinte Vogelmeier. „Aber wenn man auf den Sinn einer Kirche eingeht, kommt man zu einem anderen Ergebnis“, so der Referent, bevor er zur Erläuterung der Details im Altarraum überging. Entscheidend sei „das Lenken auf das Wesentliche“, und das sei erreicht worden durch „die stilisierte Naturalistik“ des tief religiösen Kunstmalers Otto Grassl (geboren 1891 in München, beigesetzt 1976 auf dem Dachauer Stadtfriedhof). Die Merkmale von St. Peter sind Vogelmeier zufolge: einfacher Kirchenbau, Fresken, klare Komposition, unaufdringliche Farbgebung. Wie der Glauben nicht abgeschlossen sei, so müsse auch an der Kirche weitgebaut werden.

Hedi Bäuml stellte die 64-seitige Festschrift mit den historischen Daten vor, um „den langen mühsamen Weg wieder ins Gedächtnis zu rufen“ und allen Seelsorgern und Pfarrgemeinderatsmitglieder Dank auszusprechen, „dass wir heute dieses Jubiläum feiern können“.

Seine Anerkennung für das Erreichte brachte Hartmann in der Festschrift zum Ausdruck: „Die Kirche ist das Herz einer lebendigen Pfarrei, sie vereinigt Menschen im Glauben, sie stiftet Gemeinschaft und spendet Hoffnung“ und ist „die Basis eines intensiven religiösen und gesellschaftlichen Austauschs und Zusammenhalts“.

Musikalisch umrahmte Sigi Heigl zusammen mit Ulrike Wagner und Thomas Hupfauer als „Ziachsaiten3er“ den Festakt im Pfarrheim.