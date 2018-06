Poller sind im Ernstfall kein Hindernis: Feuerwehr hat Spezialschlüssel

Bei einem Badeunfall im Juni konnten BRK-Retter nicht helfen - eine Schranke versperrte dem Sanka den weg. Die Dachauer Nachrichten sind nun der Frage nachgegangen: Kann selbst die Feuerwehr an Schranken oder Pollern scheitern?

Dachau –Die Besatzung eines BRK-Sanka hat den Alptraum jedes Retters erlebt: Sie wollte einem Menschen in Not helfen, kam jedoch nicht an die Unglücksstelle heran, weil eine Schranke den Weg versperrte. So geschehen Mitte Juni bei einem Badeunfall am Karlsfelder Waldschwaigsee. Die in das Gewässer gestürzte Frau überlebte nicht zuletzt deshalb, weil couragierte Bürger rasch Erste Hilfe leisteten. Die Schranke war mit einem Vorhä

ngeschloss gesichert, für das die BRK-Retter keinen Schlüssel hatten und auch nicht knacken konnten. Die Dachauer Nachrichten sind nun der Frage nachgegangen: Kann selbst die Feuerwehr an Schranken oder Pollern scheitern?

„So ein Vorhängeschloss wie am Waldschwaigsee interessiert uns nicht“, sagt Wolfgang Reichelt, Pressesprecher der Dachauer Feuerwehr. Will sagen, seine Kollegen führen in ihren Löschfahrzeugen derart starkes Gerät mit, dass die Beseitigung für sie ein Klacks wäre. Aber wie sieht es bei stabilen Pollern aus?

Ein gutes Beispiel sind die versenkbaren Pfeiler, die die Stadt Dachau wie berichtet im Juli am Schrannen- sowie am Pfarrplatz in Betrieb nehmen will. In diesem Bereich sei die bisherige Beschilderung vielfach missachtet und die Fußgängerzone rechtswidrig als Durchfahrtstraße und Parkfläche genutzt worden, heißt es zur Begründung. Doch was ist, wenn es auf diesen Plätzen einmal brennen sollte? Kein Problem, sagt Wolfgang Reichelt, die Feuerwehr Dachau besitzt einen speziellen Schlüssel, der die Poller im Pflasterboden versinken lässt.

Wie von Hauptamtsleiter Josef Hermann zu erfahren war, lassen sich die Poller auch mit einer Chipkarte oder mit einer Handy-Applikation bedienen. Beides kann man laut Herman kostenfrei beim Ordnungsamt beantragen – sehr angenehme Alternativen vor allem für die Anwohner und Lieferanten.

Dass die Poller in der Altstadt nicht mit den oft üblichen, simplen Dreikantschlüsseln zu versenken sind, sei gut, so Reichelt, denn Dreikantschlüssel besäßen heutzutage viele Paketdienste oder Hausmeister, die diese gerne einmal zweckentfremdet gebrauchen würden. So etwas wird es zumindest bei den neuen Pollern in der Altstadt nicht mehr geben.