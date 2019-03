Fehlalarme drücken auf die Moral

Die Verantwortlichen der Feuerwehr Prittlbach ärgern sich über die vielen Fehlalarme. Das wurde bei der Jahresversammlung deutlich.

Prittlbach – Feuerwehrvorstand Bernhard Brandmair hat die Jahresversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Prittlbach im Gasthaus Wallner eröffnet. Immerhin waren 30 aktive und passive Mitglieder dazu erschienen.

Kommandant Michael Zimmermann sprach in seinem Bericht von zwölf Übungen im Jahr 2018. Es gab insgesamt 32 Einsätze, darunter drei Brände, zwölf technische Hilfeleistungen und ein Einsatz wegen eines Gasaustritts. Kritik übte Zimmermann an den Fehlalarmen, so musste die Wehr allein 14 Mal umsonst zum Krankenhaus Dachau ausrücken. „Das hebt nicht die Moral der Feuer- wehrdienstleistenden. Immerhin eilen sie tagsüber von ihrer Arbeitsstelle herbei, und dann ist das Ganze umsonst“, so der Kommandant. „Freilich sind Schneiderfahrten nicht erfreulich“, gab auch Bürgermeister Richard Reischl zu. „Aber lieber einmal zu viel als einmal zu wenig.“

Für das Jahr 2019 steht der Bau der neuen Unterkunft innerhalb des Dorfgemeinschaftshauses im Mittelpunkt. Schon jetzt sucht die Feuerwehr eine geeignete Unterkunft für ihre Ausrüstung und das Fahrzeug während der Bauzeit, da die bisherige Unterkunft verschwindet.

Das Dorfgemeinschaftshaus nimmt Formen an, sagte der Bürgermeister. Die Pläne hätten bei allen Beteiligten Zustimmung gefunden. Die voraussichtlichen Kosten werden sich um 1,7 Millionen Euro bewegen. Allerdings sind laut Reischl noch keine Ausschreibungen erfolgt, und die Gespräche über die Finanzierung würden noch laufen. Reischl: „Dabei stehen auch mögliche Fördermittel im Fokus.“ Der Baubeginn ist für Herbst 2019 oder auch Frühjahr 2020 geplant. Auch sind Spendensammlungen angedacht, „denn Sonderwünsche bei der Ausstattung übernimmt die Gemeinde nicht unbedingt“, so der Bürgermeister.

2019 wird es wieder Leistungsprüfungen geben, und bei der Gemeinschaftsübung im September ist die FFW Prittlbach natürlich auch dabei. Aktive werden Lehrgänge besuchen sowie an einem Einsatzaufbaulehrgang an der Feuerwehrschule in Geretsried teilnehmen.

Es gab auch eine Ehrung. Kommandant Michel Zimmermann freute sich, dass er Robert Gasteiger das Feuerwehr-Ehrenzeichen samt Urkunde für 25-jährige aktive Dienstzeit überreichen durfte.

Der Kassenbericht von Kassier Franz Heiker war kurz und bündig. Die Feuerwehr hat derzeit einige Reserven. Aber die wird sie demnächst brauchen: Stichwort Feuerwehrunterkunft.

Jugendwart Stefan Pichl sprach von 20 Übungen der Jugendfeuerwehr mit 50 Stunden im vergangenem Jahr. Derzeit gehören zur Jugendfeuerwehr zehn Jugendliche an, darunter acht Mädchen.

Schriftführer Philipp Göttler erinnerte an die Teilnahme zweier Feuerwehrleute an einem Lehrgang an der Feuerwehrschule in Würzburg. Das Grillfest der Feuerwehrler samt Familien war gut besucht. Eine Gemeinschaftsübung mit den örtlichen Feuerwehren auf dem Werksgelände von Schuster Kartonagen fand statt.

Aktive der Wehr nahmen an Lehrgängen teil, unter anderem für Atemschutzgeräteträger, technische Hilfsleistung, Türöffnung, Motorsäge und Maschinistenausbildung.

Erfreulicherweise hat die Gemeinde neue Schutzanzüge für die örtlichen Feuerwehren angeschafft. Auch die Prittlbacher sind nun damit ausgerüstet. Ein Alarmfaxtool zur Zusatzalarmierung mit Monitor schaffte sich die Wehr aus Eigenmitteln an.

Aktuell gibt es 47 aktive Feuerwehrleute, darunter die zehn Jugendlichen. „Der Trend geht nach oben – und das ist sehr erfreulich“, so der Kommandant.

Klaus Rabl