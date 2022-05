„Ich schaue mir immer den gesamten Menschen an“: Nicole Eder therapiert auch chronische Leiden

Nicole Eder macht‘s vor: eine einfache Übung für Homeoffice-gekrümmte Rücken – sich in den Türstock hängen und nach vorne wippen. © Privatpraxis Nicole Eder

Die erfahrene Röhrmooser Heilpraktikerin für Physiotherapie Nicole Eder nimmt sich Zeit für ihre Patientinnen und Patienten, um bei hartnäckigen Schmerzen helfen zu können.

Röhrmoos – Ein Abteilungsleiter bei einem Mittelständler, Mitte 50, der sich in den Homeoffice-Jahren eine „Frozen Shoulder“, Schultersteife, zugezogen hat. Eine Mutter von zwei Kindern, Anfang 40, Teilzeit tätig, die unter Muskelrheuma leidet. Eine ambitionierte Trailrunnerin, Mitte 30, mit ständig entzündeter Achillessehne. Ein Rentner, in die 70, eigentlich ein leidenschaftlicher Bergwanderer, mit Leistenproblemen. Was sie gemeinsam haben? Es sind Menschen, denen die erfahrene Heilpraktikerin für Physiotherapie Nicole Eder helfen konnte. Erfolge, über die sich die sympathische Röhrmooserin sichtlich freut, wenn sie davon erzählt.

Ihr Erfolgsrezept. „Ich nehme mir Zeit“, betont Nicole Eder, „und ich schaue mir immer den gesamten Menschen an.“ Wie bewegt sich die Patientin oder der Patient? Wie ist die Fußstellung oder die Sitzhaltung? „Oft prüfe ich auch, ob und wie die Schuhe abgelaufen sind“, erzählt die erfahrene Physiotherapeutin, die auf fast 30 Jahre Berufspraxis zurückblicken kann. Oder sie lässt sich demonstrieren, wie die Person am Computer sitzt.

Die Matrix-Rhythmus-Therapie kann als unterstützende Maßnahme zur Linderung von Symptomen bei Muskel- und Skeletterkrankungen eingesetzt werden, zum Beispiel nach Operationen oder im Rahmen von Rehamaßnahmen. © Privatpraxis Nicole Eder

Schulterschmerzen – verstärkt durch das Homeoffice

In den vergangenen Jahren hat die Zahl der Menschen, die mit Schulterschmerzen in Nicole Eders Privatpraxis nach Röhrmoos in die Straße Am Stögnfeld gekommen sind, erheblich zugenommen. „Bei vielen spielt die Arbeitssituation im Homeoffice eine entscheidende Rolle“, hat die Gesundheitsexpertin festgestellt. „Der heimische Arbeitsplatz wurde oft improvisiert und ist nicht ergonomisch gestaltet.“ Nicole Eder spielt die Folgen vor und nimmt eine Sitzhaltung mit gekrümmten Rücken ein. Der Kopf muss gehoben werden, um gerade auf den Monitor blicken zu können. Zudem liegt die „Maus-Hand“ abgeknickt auf der Tischoberfläche. Rücken-, Schulter-, Arm- und Handgelenkprobleme sind vorprogrammiert. Oft entzündet sich auch die Schultergelenkkapsel – auf Dauer „friert“ das Schultergelenk „ein“, es wird unbeweglich.

Individuelles Vorgehen – Schmerzen mit den Händen lesen

Nicole Eder geht mit verschiedenen Therapien gegen die Schmerzen vor und versucht, die Beweglichkeit zu erhöhen. Zuerst durch manuelle Behandlung. „Mit meinen Händen kann ich den Körper sozusagen lesen und Verspannungspunkte entdecken“, berichtet sie, und demonstriert, wie sie diese „Triggerpunkte“ in der Muskulatur erst stimuliert und dann „detonisiert“, eine manuelle Methode, um die Muskelspannung zu senken und die Schmerzen zu lindern. „Dabei wird auch die Durchblutung gefördert“, erläutert Nicole Eder, die vor einigen Jahren die Zusatzqualifikation zur Heilpraktikerin für Physiotherapie erworben hat und seitdem die Patienten direkt behandeln kann, ohne Rezept vom Hausarzt oder Orthopäden.

Jeder Mensch ist anders – Matrix-Rhythmus-Therapie, Magnetfeld-Therapie oder Naturmoorpackungen

Die Privatpraxis von Nicole Eder ist bestens ausgestattet, etwa mit einem Gerät für die Matrix-Rhythmus-Therapie. Eine Art Massagestab, der die Eigenschwingungen der Zellen anregen soll. „Der Körper wird bei der Aktivierung seiner Selbstheilungskräfte unterstützt“, erläutert die Röhrmooserin. Mit der Matrix-Rhythmus-Therapie habe sie schon einigen Patientinnen und Patienten helfen können. Nicht nur dem Manager mit seinen Schulterschmerzen, sondern auch der Mutter, die von Muskelrheuma geplagt ist, der Ausdauer-Sportlerin oder dem Rentner.

„Ein Behandlungszyklus erstreckt sich in der Regel über mehrere Wochen“, erläutert die Therapeutin. Anfänglich zweimal oder auch dreimal in der Woche, später nehme die Frequenz ab.

Zuweilen setzt sie auch ein Lasergerät ein, um die Durchblutung eines Triggerpunktes zusätzlich anzuregen und den Stoffwechsel zu verbessern. Oder auch ein Gerät, das sich emFieldPro nennt und für die Magnetfeldtherapie geschaffen wurde. „Jeder Mensch ist anders und reagiert unterschiedlich auf die verschiedenen Stimuli“, bringt Nicole Eder die verschiedenen Methoden auf einen Punkt. Daher sei ihr die Bandbreite von Therapiemöglichkeiten wichtig. Deswegen schätzt sie auch traditionelle Behandlungsmethoden wie warme Naturmoorpackungen, Lymphdrainagen, Ohrkerzen, heißen Rollen oder auch die Massage mit Schröpfgläsern. Sie verfügt sogar über einen eigenen Trainingsraum.

In ihrem Video zeigt Nicole Eder, wie sich eine „frozen shoulder“ wirkungsvoll behandeln lässt

Langjährige Erfahrung – ob Krankenhaus, eigene Praxis oder betreutes Wohnen

Nicole Eder übt ihren Beruf seit 1993 aus. Nach der Ausbildung war sie im Pasinger Krankenhaus tätig. Danach viele Jahre in der privaten Alpha-Klinik in Bogenhausen. Oft als Physiotherapeutin bei Post-OP-Patienten. Im Jahr 2008 machte sich die verheiratete Mutter zweier Töchter selbständig. Neben den Patienten, die sie in ihrer Röhrmooser Privatpraxis behandelt, betreut sie Seniorinnen und Senioren einer Einrichtung für betreutes Wohnen im Landkreis.

Zurück ins Homeoffice, dessen Möglichkeiten und Probleme Nicole Eder aus eigener Erfahrung bestens kennt. „Ich gebe zum Beispiel Tipps zur ergonomischen Ausgestaltung des Arbeitsplatzes oder auch zu einfachen Zwischendurch-Übungen, um unterschiedliche Muskelpartien anzuregen. Die sportliche Reichenhallerin springt auf, läuft zur Tür und gibt die Arme an den Türrahmen und bewegt den Oberkörper langsam nach vorne. „Eine simple Übung, um die Brustmuskulatur zu dehnen.“ Eine von vielen, die sie gerne mit ihren Patientinnen und Patienten teilt. „Menschen helfen zu können, macht einfach Spaß“, lächelt Nicole Eder. kra

Weitere Informationen auf Nicole Eders Homepage „www.keine-rueckenschmerzen.de“.

Kontakt

Privatpraxis Nicole Eder – Heilpraktikerin für Physiotherapie

Am Stögnfeld 4c

85244 Röhrmoos

Tel: 08139-995541

Fax: 08139- 995542

Mobil: 0174-9929874

Terminvereinbarungen unter 08139-995541 oder 0174-9929874 oder über die Plattform www.doctolib.de. Termine ausschließlich nach Vereinbarung.