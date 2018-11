Weichser Komitee beklagt Defizite: Wie geht’s weiter mit dem Maschkerazug?

Probleme beim Weichser Maschkerazug: Der 70-jährige Jubiläumsumzug vergangenes Jahr erbrachte erneut ein Minus von 7000 Euro. Jetzt stellt sich die Frage. Wie soll es weitergehen? Um dieses Thema geht es in der Gemeinderatssitzung am heutigen Mittwochabend.

Weichs – Gewissermaßen zum Auftakt der närrischen Saison fand in der Weichser Bürgerstuben eine Maschkeraversammlung statt. Komiteemitglied Joachim Drexler informierte dabei unter anderem darüber, wie es um den Maschkerazug derzeit steht.

Dem Bericht von Kassier Jörg Achter war zu entnehmen, dass es bei den Finanzen nicht unbedingt rosig aussieht. Trotz schönem Wetters erbrachte der 70-jährige Jubiläumsumzug vergangenes Jahr erneut ein Minus von 7000 Euro. Mit einem außertourlichen Zuschuss von 5000 Euro sorgte die Gemeinde dafür, dass man finanziell für 2019 planen kann. Dazu müssen wieder Rücklagen angegriffen werden.

Den Besucherrückgang führt man unter anderem darauf zurück, dass am Faschingsdienstag, wenn in Weichs der traditionsreichste Umzug des gesamten Landkreises stattfindet, in vielen Großbetrieben mittlerweile ein normaler Arbeitstag herrscht. Dazu kommen enorme Ausgaben für den Sicherheits- und Sanitätsdienst, die ebenso für ein Minus sorgen, wie die fehlenden Einnahmen von der früheren Zelt-Auskehr. Um den Maschkerazug künftig attraktiver zu machen, will man wieder mehr auswärtige Gruppen animieren, am Umzug in Weichs teilzunehmen.

Um weiteren Verlusten 2019 entgegenzuwirken, hat das Komitee mit der Gemeinde mehrere Konzepte erarbeitet. Diese sollen in der öffentlichen Gemeinderatssitzung im Rathaus am heutigen Mittwoch um 19 Uhr diskutiert werden.

Turnusgemäß nach zwei Jahren wurde auch wieder das Komitee teils neu besetzt. Es bleibt dabei, dass es keinen direkten Vorsitzenden gibt. Die Aufgaben teilen sich auf: Thomas Atzenhofer, Petra Bakomenko, Christian Dietrich, Joachim Drexler, Marcel Fest, der neu im Gremium ist, sowie Hanse Westermeier. Während diese die Versammlung bestimmte, wurde der Posten des Kassiers offiziell gewählt. Für die Kasse ist künftig Ursula Neisser verantwortlich. Sie tritt die Nachfolge von Jörg Achter an, der ihr aber als stellvertretender Kassier weiterhin zur Seite steht.

Nicht mehr für das Komitee zur Verfügung gestellt haben sich Michael Rottmeir sowie Josef und Katharina Sedlmaier. Hauptansprechpartner für Fragen rund um den Weichser Maschkerazug sind für die nächsten zwei Jahre Joachim Drexler und Petra Bakomenko.

Anschließend schauten sich die Besucher noch den Film über den tollen Jubiläumsumzug in diesem Jahr in Weichs an.