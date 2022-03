Mehr Sicherheit durch professionelle Gefahren- und Störmeldesysteme

Eines der Spezialgebiete der Sicherheitsexperten von Prodecteam sind Alarmanlagen. © Prodecteam GmbH

Die Sicherheitsexperten der Prodecteam GmbH wissen, wie man sich effizient vor Einbrüchen und im Gefahrenfall schützt!

„Wer sich schützt, lebt sicherer“, weiß Robert Gormley, der Geschäftsführer der Prodecteam GmbH. Der Sicherheitsprofi mit mehr als drei Jahrzehnten Erfahrung zitiert Bayerns Innenminister Joachim Herrmann, der bei einer Pressekonferenz im Oktober die aktuellen Einbruchszahlen vorgestellt hatte. Herrmann konstatierte einen Rückgang und nannte dafür die Gründe: „aufmerksame Bürger in Kombination mit speziellen Sicherungssystemen“, also Alarmanlagen. In Bayern sind deswegen die Einbruchszahlen von 5239 Fällen (2018) auf 4181 Fälle (2020) gesunken. Das Landeskriminalamt schätzt, dass allein 2020 mindestens 1252 Einbrüche durch technischen Schutz verhindert werden konnten.

Die Sicherheitsexperten von Prodecteam weisen ihre Kunden selbstverständlich ausführlich in die Nutzung von Alarmanlagen ein. © Andrey Popov/Panthermedia

„Manchmal reicht schon ein Alarmknopf“, erklärt Robert Gormley. Er ist ein ehemaliger Polizist mit spezieller Verwendung und hat 1992 das Familienunternehmen gegründet. Seit 16 Jahren hat seine Prodecteam GmbH ihren Sitz in Karlsfeld, in der Münchner Straße 195, dazu ein Büro in der Münchner Maximilianstraße 35a. Eines der Spezialgebiete der Sicherheitsexperten sind Alarmanlagen (Gefahren- und Störmeldeanlagen) für Wohnungen, Wohngebäude, Büros, Geschäfte, Firmenbauten sowie komplette Firmen- und Privatgelände.

Viele der Prodecteam-Kunden sind erst durch Schaden sicherheitsbewusst geworden. Robert Gormley nennt etwa den Fall einer Apotheke, bei der eine Mitarbeiterin am Fensterschalter während der Nachtschicht bedroht sowie schwer verletzt wurde und die Tür öffnen musste. „Ein verborgener Alarmknopf hätte gereicht, um Hilfe über eine professionelle Leitstelle zu holen“, erzählt der Experte. Was kaum jemand weiß: Weder Firmen noch Privatpersonen können ihre Alarmanlagen direkt auf die Polizei aufschalten.

Prodecteam: von der Analyse bis hin zur Installation der richtige Partner in Sachen Sicherheit

Deswegen legt Prodecteam viel Wert auf ein systemisches Vorgehen bei ihren Kunden: von der Analyse des Geländes und Gebäudes über die individuelle Gefährdungssituation der betroffenen Menschen bis hin zu den Objekten oder Daten, die nicht in fremde Hände gelangen sollen.

„Ein Einfamilienhaus mit Tresor und Kunstgegenständen muss natürlich anders geschützt werden als etwa ein Kfz-Unternehmen, dessen Wertobjekte auf dem Firmengelände stehen“, erläutert der Prodecteam-Chef. Ihren Kunden bieten die Karlsfelder die Aufschaltung zu ihrer Sicherheitszentrale im Münchner Nordwesten an, die rundum die Uhr 365 Tage besetzt ist. Im Alarmfall schicken die Profis umgehend ein eigenes Team an den Alarmort, sofern sie nicht binnen einer kurzen Frist Entwarnung erhalten. „Eine schnelle Reaktion entscheidet über das Ausmaß an Personen- und Sachschaden“, betont Robert Gormley. Gegebenenfalls informiert die Sicherheitszentrale die Polizei, Feuerwehr oder einen Rettungsdienst. Robert Gormley und sein Sohn Kevin Gormley engagieren sich übrigens ehrenamtlich beim BRK.

„Wir installieren, konfigurieren und warten unsere Anlagen selbst“, betont Kevin Gormley, der technische Leiter der Prodecteam GmbH: von eventuell notwendigen Überwachungskameras, Bewegungsmelder bis hin zu Gefahren- und Störmeldesystemen. Sogenannte „Anscheinsalarme“, also Falschalarme, werden auf diese Weise verhindert. Die Prodecteam GmbH arbeitet nur mit namhaften, zertifizierten und preiswerten Herstellern zusammen.

Neben Alarmanlagen für Privatpersonen, Firmen, Institutionen und Behörden sind die Karlsfelder auch im Personenschutz aktiv, wie kürzlich bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Ebenso im Objektschutz, Security Service sowie im Facility Management. Als Wirtschafts- und Privatdetektei verfügt Prodecteam auch seit Jahrzehnten über einen hervorragenden Ruf.

„Gerne beraten wir Sie individuell, diskret und ausführlich“, lädt Robert Gormley die Leserschaft der Dachauer Nachrichten zu einer unverbindlichen Kontaktaufnahme ein. (kra)

Mehr Informationen unter www.prodecteam.de oder unter der kostenfreien Service-Nummer 0800 – 190 00 00.

Prodecteam GmbH © Prodecteam GmbH

Kontakt

Prodecteam GmbH

Schützen – Helfen – Retten

Münchner Straße 195

85757 Karlsfeld

Tel: 08131 – 90 76 77-0

und

Maximilianstraße 35 a

80539 München

Tel: 089 – 298 22-0

E-Mail: info@prodecteam.de

www.prodecteam.de