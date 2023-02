Radreise im Winter: 25-Jähriger zeltet bei minus 12 Grad

Von: Verena Möckl

Teilen

Campen im Schnee: Daniel Großhans kämpft mit den Wetterbedingungen. © Daniel Großhans

Daniel Großhans im Winter alleine zu einer Radreise aufgebrochen. Im Interview erzählt der 25-Jährige von eisigen Nächten und warum er froh ist, bislang nicht so schnell vorangekommen zu sein, wie geplant.

Daniel Großhans will die Welt mit seinem Rad erkunden. West und Nordeuropa hat der 25-Jährige aus Karlsfeld im Kreis Dachau bereits hinter sich gelassen. Seit Dezember vergangenen Jahres bereist er Osteuropa – mit seinem Rad und seinem Zelt. Am Telefon berichtet er von fürsorglichen Polizisten und seiner härtesten Nacht im Schnee.

Wo fahren Sie gerade?

In einem Touristen-Dorf am Ohrid-See in Nordmazedonien. Ich habe mir für die nächsten sechs Tage ein Apartment gegönnt. Ich konnte mein Glück kaum fassen, als es bei meiner Ankunft in meiner Unterkunft 30 Grad hatte. Die letzten Tage bin ich bei minus zehn Grad Rad gefahren.

Das klingt nicht so spaßig. Wieso sind Sie im Winter losgefahren?

Ich mag Schnee und Kälte. Und vor allem mag ich das zu machen, was nicht jeder macht. Ich finde, es im Winter angenehmer zu radeln als im Sommer, auch weil es nicht so viel Trubel auf den Straßen gibt. Ich habe auch mehr Klamotten an und dadurch mehr Platz in meinen Taschen. Aber vor allem will ich meine Komfort-Zone verlassen.

Zelten bei Minusgraden: Daniel Großhans in Kranjska Gora. © Daniel Großhans

Was war die eisigste Nacht im Zelt?

Vor Kurzem habe ich draußen in Süd-Ost-Albanien bei minus zwölf Grad geschlafen. Ich habe mir fünf Schichten obenrum und drei Schichten untenrum angezogen und konnte immer nur zwei Stunden am Stück schlafen. In meinem Schlafsack, der nur auf vier Grad ausgelegt ist, war es so unbequem, weil ich wegen meiner technischen Ausrüstung kaum Platz hatte.

Was unterscheidet Ihre Radreise von der im vergangenen Jahr?

Ich habe ein neues Fahrrad. Das hat fettere Reifen, dadurch kann ich auch mal Schotterpisten fahren und habe mehr Möglichkeiten, spannende Strecken zu finden. Ich brauche neue Herausforderungen und bin ständig auf der Suche nach dem nächsten Kick.

Was war das Aufregendste, was Sie erlebt haben?

Das war eine Begegnung mit der serbischen Polizei. Ich wollte mein Lager in einer Kirche aufschlagen, als mich Polizisten entdeckten. Ich dachte mir, die wollen bestimmt Stress machen. Aber sie haben mir Orangen geschenkt und mir was von ihrem Schnaps angeboten.

Später kamen sie noch mal und haben gesagt, dass ich da nicht bleiben kann. Sie haben mich dann in ein Motel eskortiert. Als ich ihnen sagte, dass das Zimmer mir zu teuer sei, haben sie mir die Unterkunft bezahlt und später Essen vorbeigebracht.

Wie geht es jetzt weiter?

Ich möchte erst mal eine Weile in Mazedonien bleiben, dann reise ich weiter nach Griechenland und Bulgarien. Eigentlich wollte ich in einem Monat durch den Balkan heizen.

Dafür habe ich aber tatsächlich bisher drei Monate gebraucht, sonst wäre ich vielleicht schon in der Türkei. Nach dem schlimmen Erdbeben bin ich froh, dass ich mir doch mehr Zeit gelassen habe. Ich muss sehen, wie es weitergeht. Meinen Plan, immer weiter in den Osten zu fahren, möchte ich nicht aufgeben.

Schnee und Eis halten Daniel Großhans nicht auf bei seiner Radreise in Osteuropa. © Daniel Großhans

Interview: Verena Möckl

Auf Youtube berichtet Daniel Großhans unter „Radreise unlimited“ wöchentlich von seinem Abenteuer.