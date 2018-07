Rekordbesuch bei Festival in Lueg

Zahlreich Musik-Fans haben sich auch dieses Jahr wieder zum Open Air Puch in Lueg getroffen. Sechs Bands aus aller Welt zeigten dort ihr Können und unterhielten das Publikum bis in die frühen Morgenstunden.

von Josef Ostermair

Lueg – Weit über 2200 Gäste aus ganz Süddeutschland haben am Samstag den Weg zum Open Air Puch in der Einöde Lueg gefunden. Insider vermuten, dass es heuer sogar ein Rekordbesuch gewesen sein könnte.

Dass dieses Festival für die Freunde oberbayerischer Woodstock-Atmosphäre seit 29 Jahren nicht an Zugkraft verloren hat, liegt sicher auch an der Auswahl der Bands. Sechs Indie-Gruppen kamen teilweise bis aus Kanada und gaben sich im Saugarten des Luegbauern die Ehre. Dort wo das Jahr über die Schweine des Bio-Bauern Hubert Lehmair weiden, schlugen die vielen Gäste ihre Decken auf und lauschten der alternativen Musik. Heuer war das Wetter optimal für junge Familien mit Kindern, die Zelte zum Übernachten dabei hatten.

Entstanden ist die große Sause auf grünem Hügel ja einst auf eine Idee der Gebrüder Lenz und Hubert Lehmair hin. Lenz spielte schon damals in der Münchner Indie-Band „Animal Crakers“, für die er zusammen mit Reiner Sladek auch viele Songs geschrieben hat und auch heuer das Open Air eröffnen durfte.

Im Lueg stellte man den Fans den neuen Arbeitstitel „Drei Sekunden“ vor. Drei Sekunden sind der zeitliche Maßstab, den der menschliche Verstand als Gegenwart interpretiert. Insofern ist der neue Name „Drei Sekunden“ Programm: Die Songs sind eine Liebeserklärung an die Gegenwart, wie flüchtig und zerbrechlich sie auch sein mag. Da durfte der vielumjubelte „Deutsche Frühling“ nicht fehlen. Aus Wien kam das Frauen-Duo „Ebow“. Ihre Lieder erzählen Geschichten von bröckelnden oder gescheiterten Beziehungen, ihrer Kindheit und den Eltern. Auch das Leben von Asyl-Flüchtlingen in Deutschland wird besungen.

Von Stunde zu Stunde steigerte sich die Stimmung vor der großen Bühne. „Die Nerven“, ein Trio aus Stuttgart, wurde zwar als der Toscana-Fraktion zugehörig angekündigt, zeigte aber nach den ersten Klängen bereits: Ein drückender Bass, scheppernde Drums, verzerrte Gitarrenklänge und atemloser Gesang sind die Kennzeichen dieser Band, die Indie-Deutschland jubeln lässt.

Besonders gefeiert hat das Publikum vier Kanadier der Gruppe „SUUNS“, die heuer ihr viertes Album mit dem Namen „Felt“ herausbrachten. Postpunk-Elemente und elektronische Anteile konkurrieren bei diesen Songs um die Vorherrschaft und auch der gute alte Krautrock feiert eine Renaissance.

Mit Spannung erwarteten die Zuschauer in Lueg den Auftritt der Weilheimer Gruppe „The Notwist“. Mit Wurzeln im Hardcore und Noise bis zu ihren Exkursionen in Jazz und Elektronik gehören Notwist zu den wandelbarsten Bands.

Ein besonderes Zuckerl für alle Gäste war der Auftritt des Überraschungs-Gastes, Juan Atkins, um 1 Uhr früh. Er ist Mitbegründer der Detroit Techno und einer der wichtigsten Vertreter der Musikrichtung Techno. Die Begeisterung des Publikums kannt, da keine Grenzen mehr.

Die Gruppe „Elemental Wave Soundsystem“ bildete den musikalischen Abschluss dieses phantastischen Konzerts, das bis 3 Uhr früh andauerte. Den endgültigen Abschied vom Puch Open Air gab es für viele aber erst nach einem Frühstück auf dem Luegbauern-Hof. Da fuhr dann letztmals auch der gut angenommene Pendelverkehr in Richtung S-Bahn Petershausen.