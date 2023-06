Ried-Frauenhofen räumt gleich zweimal ab

So sehen Sieger aus: Einigkeit-Schützenmeister Peter Wolf (links) gratulierte dem jubelnden Team der Dorfgemeinschaft Ried-Frauenhofen. © ost

Ried – Im Vorfeld der 100-Jahr-Feier des Schützenvereins Einigkeit Karpfhofen (wir berichteten) gab es ein großes Gesellschaftsschießen, an dem sich 396 Personen in 30 Gruppen beteiligt haben. Viele der Teilnehmer hatten das erste Mal überhaupt eine Sportwaffe in der Hand, aber gerade das machte Riesenspaß. Nun wurden die Sieger gekürt.

VON JOSEF OSTERMAIR

Zu verdanken hat man diesen sehr gut angekommenen Wettbewerb dem Ehrenmitglied von Einigkeit, Hans Mair, der enorm viel Freizeit in die Organisation und Durchführung des Gesellschaftsschießens investierte. So durfte auch Mair im Rahmen der 100-Jahr-Feier im Hof des Schützendomizils Doll in Ried die Siegerehrung vornehmen, und: Es gab viele Überraschungen!

Das ging schon bei der Meistbeteiligung los. Hier hatte die Dorfgemeinschaft Ried-Frauenhofen mit 30 Teilnehmern die Nase vorn und durfte 25 Liter Freibier einstreichen. Aber die wohl größte Überraschung war, dass die Belegschaft von Wirt Hans Doll mit den vielen Bedienungen 28 Teilnehmerinnen und Teilnehmer stellte und für den 2. Platz ein 20-Liter-Faßl gewann. Was die Meistbeteiligung angeht, konnte sich auch der Indersdorfer Getriebe-Spezialist Sumitomo Cyclo sehen lassen, der mit den drittmeisten Teilnehmern (22) noch ein 15-Liter-Faß gewann.

Ähnlich wie mit der Meistbeteiligung sah es auch mit den Schießergebnissen aus: Auch hier machte die Dorfgemeinschaft Ried-Frauenhofen mit insgesamt 472 Punkten das Rennen und sicherte sich so den größten der drei Siegerpokale und auch der Doll-Clan behauptete mit 449 Punkten souverän Platz 2. Das drittbeste Punkt-Ergebnis beim Schießen erreichten die Indersdorfer Bulldogfreunde mit 446 Punkten, vor Küchen Necker und Sumitomo Cyclo (beide je 436 Punkte).

Es folgten: 6. Burschen- und Madlverein Indersdorf, 434; 7. Indersdorfer Repair-Café, 433; 8. Heimatverein und Hexengilde, je 428 Punkte; 10. Volkshochschule Indersdorf, 421; 11. Wander- und Bergfreunde, 416; 12. Reservistenkameradschaft Dachau-Land, 408; 13. Rieder Stockschützen, 405; 14. Dachauer Nachrichten, 403; 15. Christbaum Meier, 399; 16. Freiwillige Feuerwehr Markt Indersdorf, 397; 17. CSU-Ortsverband Indersdorf, 396; 18. Super-Single-Club Glonn, 386; 19. Glonner Trachtler, 383; 20. Jagdverband, 376; 21. Skiclub, 375; 22. Theater Indersdorf, 368; 23. VC Kaasgrom, 367; 24. Volksbank-Raiffeisenbank, 365; 25. MSC Indersdorf, 357; 26. Wasserwacht Ainhofen, 338; 27. De Karpfhofer 53er, 334; 28. Umweltdenker, 325; 29. SG Indersdorf, 315; 30. Marktgemeinderäte, 310.

Dass ausgerechnet die Marktgemeinderäte über die „rote Laterne“ nicht hinauskamen, sorgte bei der Siegerehrung für einige Lacher. Aber Gaudi ist ja der Sinn eines solchen Wettkampfs.

Und für jeden gab es etwas zu gewinnen: Für alle 30 Gruppen gab es Urkunden und je eine Flasche alten Willi, dessen Etiketten an das 100. Gründungsfest von Einigkeit erinnern.

Der Verein hatte im Rahmen der Siegerehrung den einzelnen Gruppen die Möglichkeit eingeräumt, sich den vielen Festgästen näher vorzustellen. Keine Grenzen kannte die Freude bei der Dorfgemeinschaft Ried-Frauenhofen über den doppelten Sieg. Mit donnerndem Applaus bedankten sich alle Teilnehmer bei Hans Mair, dem Macher dieses Wettbewerbs.

Organisationstalent: Hans Mair (r. ) hatte mit der Durchführung des Gesellschaftschießens eine Mammutaufgabe. Weil seine Frau Annemarie (links) deshalb viel auf ihn verzichten musste, gab es Blumen vom Vorstand. © ost