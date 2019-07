Verkehrsprobleme und zu dichte Bebauung

Die Themen Verkehr, Bebauungsdichte, Ärztehaus, Straßenbeleuchtung und das Haus der Vereine bestimmten die lebhafte Diskussion auf der Bürgerversammlung vor 45 Besuchern in der Röhrmooser Schulaula.

Röhrmoos – „Es wird gerast wie auf der Autobahn“, so beschrieb Peter Hille die Verkehrssituation in der Unterweilbacher Straße am Ortseingang von Röhrmoos. Nicht nur die Autofahrer, auch die riesigen Bulldogs in der Landwirtschaft würden vernünftiges Tempo vermissen lassen, so dass Hille mehr Tempokontrollen forderte. Dass zum Teil 15-Jährige mit dem Handy am Ohr und riesigen Anhängern im Bulldog vorbei an den Häusern rauschen, stört ihn besonders.

Dass Landwirte bis aus Maisach und Feldmoching zum Befüttern der Biogasanlagen so weite Strecken in Kauf nehmen und mit ihren riesigen Gefährten Angst machen, versteht auch Bürgermeister Dieter Kugler, „denn mit Umweltfreundlichkeit hat das nichts zu tun“. Kugler versicherte, verstärkt die kommunale Verkehrsüberwachung einzuschalten.

Erich Müller sprach die dichteste Bebauung in der Gemeinde an, die zur Zeit an der Blumenstraße entsteht. „Wo da die laut Plan vorgeschriebenen 19 Bäume gepflanzt werden sollen, würde ich gerne wissen, denn da haben doch nur noch kleine Bäumchen Platz“, sagte Müller, doch Kugler verlässt sich auf die Planer.

Müller vermisst auch nähere Infos zur neuen Starkstromleitungstrasse, doch hier ist laut Kugler die Gemeinde nicht am Verfahren beteiligt. Auch Müllers Frage, wie es mit dem „Haus der Vereine“ weitergeht, interessierte die Zuhörer. „Da verweise ich auf die SpVgg Röhrmoos“, sagte Kugler. Der Vorsitzende der Röhrmooser Sportler, Günter Bakomenko, erklärte, dass hier außer der SpVgg kein anderer Verein mehr einziehen wird, denn kein Verein sei bereit gewesen, sich an den über 400 000 Euro Umbaukosten zu beteiligen. Der Bürgersaal werde wieder zum Turnsaal und die einstige Vereinsgaststätte Vereinsraum. Das Schild „Haus der Vereine“ soll so auf Müllers Bitte hin demnächst verschwinden.

Christian Krenn nahm zu dem umstrittenen Bauprojekt Gartenweg 8 Stellung. Hier haben 70 Leute wegen der in ihren Augen zu großen Dimensionierung per Unterschriftenliste protestiert, aber es gibt bereits einen genehmigten Bauplan. Der Bürgermeister ist davon überzeugt, dass mit einem Bebauungsplan sogar noch dichtere Bebauung zugelassen würde.

Zum Entwässerungsantrag stellte Kugler fest, dass das Regenwasser ohnehin nicht in die Kanalisation gehen würde.

Bernhard Hartmann fragte, ob im künftigen Ärztehaus auch Fachärzte einziehen. Das sei laut Kugler nicht der Fall, lediglich die noch in Schönbrunn ansässigen Ärzte wollen hier untergebracht werden.

SpVgg-Vorstand Bakomenko stellte den Antrag, die Bürgerversammlung über den mittelfristigen Ausbau des Fußweges zwischen der Flurstraße und dem Sportgelände an der Arzbacher Straße abstimmen zu lassen, doch das lehnte Kugler ab, mit der Begründung: „Wenn dieser Weg so hergerichtet werden soll, dass er auch im Winter geräumt werden kann, muss er im Eigentum der Gemeinde sein.“

Noch sei dieser Weg Privateigentum, „und da haben sich schon Generationen vor Kugler vergebens die Zähne ausgebissen“, wusste der dienstälteste Gemeinderat, Gerhard Schmidbauer. Weil seitens des Grundeigentümers keine Bereitschaft besteht, den Weg an die Gemeinde abzutreten, könne allenfalls der Bauhof mal aufkiesen, „wenn es zu batzig wird“.

Die einzige weibliche Wortmeldung betraf die fehlende Treppenüberdachung am Röhrmooser Bahnsteig, der im Winter schnell zu einer Eisfläche wird. Aber auch hier liegt die Verantwortung nicht bei der Gemeinde sondern bei der Bahn, die schon mehrfach auf diesen unerträglichen Zustand hingewiesen worden sei, ohne Taten folgen zu lassen.

Auch die fehlende Straßenbeleuchtung am Schotterweg im Anschluss des Maria-Geyer-Weges war ein Kritikpunkt, doch Bürgermeister Dieter Kugler versprach, im Rahmen des ohnehin vorgesehenen Umbaus der kompletten Straßenbeleuchtung, soweit möglich, für Abhilfe zu sorgen.