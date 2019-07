Überraschung für die Kommunalwahl

Der designierte Bürgermeisterkandidat der Freien Wähler von Röhrmoos, Michael Wockenfuß, zieht seine Kandidatur zurück.

Röhrmoos– Wockenfuß wird bei der Bürgermeisterwahl im März 2020 keine Gefahr für den amtierenden Gemeindechef Dieter Kugler (CSU) darstellen, denn: Wie die Dachauer Nachrichtenaus gut informierten Kreisen erfuhren, wird Wockenfuß aus privaten Gründen nun doch nicht antreten.

Am 7. Februar, als sich Wockenfuß für die Bürgermeister-Kandidatur bereit erklärte, hat sich das noch ganz anders angehört. Da erklärte der 54-jährige Projektmanager aus dem Sauerland, der in Röhrmoos mit Erfolg den Kulturkreis führt: „Ich sehe mich als lösungsorientierter Helfer und Kümmerer.“ Wockenfuß wurde zudem zum Vorsitzenden der Freien Wähler in Röhrmoos gewählt. Nun soll Wockenfuß, der leider nicht persönlich erreichbar war, hauptsächlich aus beruflichen Gründen doch nicht antreten. Dem Vernehmen nach soll er auch als Vorsitzender der Freien Wähler von Röhrmoos zurücktreten.

Ob die Freien Wähler nun einen anderen Bürgermeisterkandidaten ins Rennen schicken werden, steht noch in den Sternen. „Das ist nicht ausgeschlossen“, sagte Günter Bakomenko, der für die Freien Wähler im Röhrmooser Gemeinderat sitzt, auf Nachfrage.

Ganz ohne Gegenkandidat wird der amtierende Bürgermeister Dieter Kugler am 15. März 2020 wohl nicht antreten müssen. Es wird gemunkelt, dass der SPD-Fraktionssprecher Wolfgang Götz in den Ring steigen will, was er selbst aber nicht bestätigen konnte, weil er ebenfalls telefonisch nicht erreichbar war. Ob auch die Grünen in Röhrmoos einen Bürgermeisterkandidaten präsentieren werden, ist nicht bekannt.

ost