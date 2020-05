Wo ist Monika Graf? 63-Jährige ist seit April verschwunden

Die 63-jährige Münchnerin Monika Graf wird seit mehr als einem Monat vermisst. Ihre Schwester ist verzweifelt. Graf wurde zuletzt bei Röhrmoos gesehen.

Röhrmoos – Laut ihrer Schwester, der in Röhrmoos lebenden Susanne Baier, wollte Monika Graf mit ihrem Seat Ibiza, Kennzeichen M-VB 1219, zu einem Verwandtenbesuch nach Dresden. Dort sei sie aber nie angekommen. Zuletzt gesehen wurde Monika Graf nach Aussage ihrer Schwester zwischen 19. und 26. April an der Röhrmooser Straße in Unterweilbach, wo die 63-Jährige einen Lagerraum angemietet hat.

Die Vermisste, so berichtet die Schwester, ist schlank, rund 1,70 Meter groß, 65 Kilo schwer und hat dunkelblonde bis graue, kurze Haare und blaue Augen. Auch von Monika Grafs Auto fehlt jede Spur.

Sachdienliche Hinweise nehmen Polizeidienststellen sowie Susanne Baier unter Telefon 01 76/34 96 67 71 oder unter susannebaier@gmx.net entgegen.