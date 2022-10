900 Mal für die Sicherheit der Kinder im Einsatz

Überraschende Ehrung am Übergang: Patrick Westermair von der Gemeinde, Adrian Wiedenmann von der Kreisverkehrswacht, Norbert Wieser von der Polizei Dachau und ein dankbarer Schüler (v. l.) ehrten Gisela Bacmeister. © ost

Die 80-jährige Gisela Bacmeister engagiert sich seit Jahren als Schulweghelferin in Röhrmoos. Dafür wurde sie nun mit einer Überraschungs-Ehrung bedacht.

Röhrmoos – Als zuverlässige Schulweghelferin wurde die 80-jährige Gisela Bacmeister aus Röhrmoos geehrt. Der Vorsitzende der Kreiverkehrswacht Dachau, Adrian Wiedenmann, der Leiter des Sachbereichs Verkehr bei der Polizeiinspektion Dachau, Norbert Wieser, die Rektorin der Gregor-Märkl-Grundschule Röhrmoos, Sabine Bauer, sowie der Geschäftsleiter der Gemeindeverwaltung, Patrick Westermair, überraschten die pflichtbewusste Dame am Schüler-Übergang Taradeauer-/Bürgermeister Haller-Straße. Dort sorgt sie bei jedem Wetter für Sicherheit der Schulkinder.

Seit 2017 steht Bacmeister fast täglich am Übergang, um den Kindern Schutz vor dem Verkehr zu geben. In den fünf Jahren kamen immerhin 900 Einsätze zusammen. Wiedenmann, der als Verkehrswacht-Chef die Schulweghelfer mit Kellen und Warnwesten ausstattet, hob die Vorbildfunktion für selbstlose Hilfsbereitschaft hervor. Bacmeister harmoniere jeden Morgen mit den Kindern und steche mit Freundlichkeit hervor. „Die Kinder berichten, dass Ihnen der Dienst richtig Spaß macht“, so Wiedenmann.

Georg Niederschweiberer, Elternbeiratsvorsitzender und Koordinator des Schulweghelferdienstes im Röhrmooser Gemeindegebiet, erinnert sich an die Anfänge. Im Sommer 2017 wurde auf der Bürgerversammlung in Röhrmoos ein Aufruf für ehrenamtliche Schulweghelfer gestartet. Daraufhin meldete sich gleich Gisela Bacmeister aus dem Zuhörerraum heraus mit den Worten, ohnehin schon überlegt zu haben, diesen Dienst zu übernehmen.

Bereits ein Jahr später dankte ihr die Schule mit einem Blumenstrauß – hatte die gebürtige Berlinerin, zu diesem Zeitpunkt schon über 100 Einsätze.

Und es wurden bekanntlich noch viele weitere. „Seit zwei Jahren, beim alljährlichen Dankessen mit dem Bürgermeister, überlegt sie schon aufzuhören“, so Niederschweiberer. Man habe zwar gleich Ersatz geschult, doch solange Frau Bacmeister so gut ihren Dienst verrichtet, besteht kein Grund für Änderungen.

Gisela Bacmeister erklärte bei der Ehrung, dass die Kinder sie „jeden Tag aufs Neue motivieren, weiterzumachen“.

Helfer gesucht Der Elternbeirat sucht weitere Schulweghelfer, um weitere Übergänge zu besetzen. Wer bereit ist, sich in den Dienst dieser guten Sache zu stellen, sollte sich bei der Gemeindeverwaltung oder in der Schule melden.

