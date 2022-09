Abwasserbeseitigung wird teuer - Gymnasiumbau erfordert umfangreiche Maßnahmen

Dass künftig im Bereich Flurstraße keine Keller mehr voll laufen, wünschen sich die Anlieger von der Abwasserplanung im Rahmen des nahen Gymnasiumbaus. 911 000 Euro für Regenwasser 30 Liter Abwasser pro Sekunde © ost

Beim geplanten Gymnasium in Röhrmoos kommt einiges auf die Gemeinde zu.

Röhrmoos – So groß die Freude ist, dass Röhrmoos ein Gymnasium erhalten wird, so bedenklich findet der Gemeinderat die damit verbundenen Kosten für die Gemeinde. Das zeigte sich bereits bei der mit dem Gymnasiumbau verbundenen, kostspieligen Verkehrsplanung (wir berichteten). Jetzt ging es im Gemeindeparlament um ein ebenfalls kostenintensives Abwasserkonzept, das nicht nur den Landkreis sondern auch die Gemeinde Röhrmoos treffen wird.

Der Planer dieses Konzeptes, Rupert Mayr und seine Mitarbeiterin Nicole Wörle, standen Rede und Antwort. Mittels Kanalbefahrungen sei die Bestandssituation untersucht worden. In dem nun erstellten Konzept wird eine neue Trasse für die Schmutzwasser-Druckleitung von Großinzemoos kommend sowie die Umverlegung eines Regenwasserkanals im südlichen Bereich des Gymnasium-Grundstücks für notwendig erachtet.

Schmutzwasserbeseitigung kostet 1,4 Millionen Euro

Die Gesamtkosten der Schmutzwasserbeseitigung belaufen sich nach ersten Schätzungen auf 1,4 Millionen Euro. Diese werden in einem noch zu schließenden städtebaulichen Vertrag zwischen der Gemeinde und dem Landkreis als Grundstückseigentümer und Betreiber des Gymnasiums aufgeteilt. Ziel sei es, in diesem Zusammenhang gleich die Abwassersituation in der Flurstraße zu verbessern beziehungsweise durch die zusätzlichen Abwassermengen des Gymnasiums zumindest keine Verschlechterung in diesem Bereich zu bekommen.

Dies sei dadurch möglich, indem die bestehende Druckleitung aus Großinzemoos künftig nicht mehr an die Flurstraße anschließt, sondern umverlegt wird und erst ab der Bahntrasse in den Freispiegelkanal übergeleitet wird. Hierzu werde die Druckleitung in der Arzbacher Straße und im nördlichen Bereich des künftigen Gymnasium-Grundstücks zurückgebaut.

Es sei geplant, die neue Abwasserdruckleitung von Großinzemoos auf Höhe des geplanten Fuß- und Radweges nördlich des Sportgeländes abzukoppeln, über den noch zu errichtenden Fuß-und Radweg zu führen und dann im weiteren Verlauf (Feldweg Richtung Süden) zu leiten. Westlich der Flurstraße 22 wird die Leitung dann in die Flur- und Auenstraße Richtung Bauhof und südlich zum Bahndamm ebenfalls neu verlegt.

911000 Euro für Regenwasserbeseitigung

Weitere Kosten in Höhe von über 911 000 Euro erfordert die Regenwasserbeseitigung. „Hier wird ein Großteil der Kosten von der Gemeinde zu tragen sein“, gab Bauamts-Mitarbeiter Tobias Bader zu verstehen. Die exakte Aufteilung werde ebenfalls noch in einem städtebaulichen Vertrag mit dem Landkreis geklärt.

Der bestehende Regenwasserkanal, der östlich im Fichtenweg beginnt und westlich in einen Graben eingeleitet wird, soll aus dem Privatgrund heraus und auf öffentlichen Grund, unter anderem in den im Bebauungsplan vorgesehenen, vier Meter breiten Fuß- und Radweg, umverlegt werden. Hierbei werden auch die Zuleitungen, beispielsweise das Regen- und Hangwasser der Arzbacher Straße sowie das Regenwasser im Bereich Fichtenweg und nördliche Flurstraße an den neuen Kanal angeschlossen.

Für das Gymnasium dient dann der Regenwasserkanal unter anderem als Notüberlauf für die noch zu errichtenden Retentionsflächen. Die Umverlegung des Regenwasserkanals erfolge im Auftrag der Gemeinde und sei vor Ausführung des Hochbaus des Gymnasiums zu prüfen, sagte Ingenieur Mayr. Das Gymnasium werde im Trennsystem entsorgt.

Die Diskussion mit Mayr und Wörle zeigte, dass sich die Gemeinderäte nicht nur wegen der hohen Kosten sondern auch der künftigen Abwassertechnik Sorgen machen. So konnte Stefan Sedlmair (CSU) gar nicht verstehen, dass beim Gymnasium in Spitzenzeiten mit 30 Liter Abwasser pro Sekunde gerechnet werden müsse, wenn es beim Abwasser aus ganz Inzemoos nur 20 Liter sein sollen. Laut Mayr werde da eine Spitzenlast zu Grunde gelegt, wenn beispielsweise Großveranstaltungen im Gymnasium stattfinden.

Uwe Himstedt (CSU) berichtete, dass es erst im vergangenen August im Bereich Flurstraße vollgelaufene Keller gab. Mayr und auch Bürgermeister Dieter Kugler (CSU) versicherten ihm aber, dass sich die Situation durch den Gymnasiumbau nicht verschlechtern werde. „Ganz ausschließen kann man so was nie, weil so was oft an der Hausentwässerung liegt“, so Mayr.

Vize-Bürgermeister Arthur Stein (Grüne) schlug vor, das betroffene Teilstück des Kanals aus Kostengründen auf Ackerflächen zu verlegen. Laut Mayr lasse sich auf diese Weise aber nicht viel einsparen, und wie der Bürgermeister sagte, sei man auf öffentlichen Flächen auf der sicheren Seite.

SPD-Gemeinderat Wolfgang Götz gab zu bedenken, dass diese umfangreiche Abwassermaßnahme die Kanalgebühren in der Gemeinde in die Höhe treiben werde. Und Dr. Nicolas Kugler (Grüne) erklärte, dass der von allen gewünschte Gymnasiumbau kein Profitgeschäft werde sondern von den Steuerzahlern zu finanzieren sei. „Die Vorplanung macht einen vernünftigen Eindruck“, meinte Freie-Wähler-Gemeinderat Schorsch Niederschweiberer, und zum Schluss war es nur CSU-Mann Uwe Himstedt, der bei 17:1 Stimmen als Einziger dem Abwasserkonzept nicht zustimmte.

