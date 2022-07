Alarm in der Grundschule

Teilen

Große Aufregung auf dem Gelände der Röhrmooser Grundschule: Vom Sammelpunkt aus verfolgten die Schulkinder, Lehrkräfte und Eltern das Brandgeschehen. © ost

Der Brand in der Grundschule war zum Glück nur ein Übungsszenario für Feuerwehren aus Röhrmoos und Schönbrunn.

Röhrmoos – Im Rahmen einer großen gemeinsamen Übung der Feuerwehren von Röhrmoos und Schönbrunn wurde in der Röhrmooser Grundschule Alarm ausgelöst, nachdem Rauchentwicklung im ersten Stock festgestellt und die hausinterne Brandmeldeanlage in Gang gesetzt worden war.

Während die Feuerwehren schnell auf dem Weg zur Schule waren, verließen die 20 Kinder von Klassleiterin Irmgard Pilsl sehr diszipliniert das Schulhaus und sammelten sich im Unterstand auf dem Schulplatz. Da bemerkte man dann aber, dass zwei Schülerinnen und ein Schüler fehlten, so dass sich die mittlerweile eingetroffenen Feuerwehrler mit schwerem Atemschutz auf die Suche nach den Vermissten machten. Nach und nach konnten die Kinder zügig geborgen werden.

Mittendrin fiel aber auf, dass auch Hausmeister Krause noch fehlte. Aber auch ihn fand man im Treppenhaus des Fluchtwegs, und so konnten die Retter der Feuerwehr auch ihn dem Rettungsdienst übergeben. Zur Personensuche und Brandbekämpfung waren die Röhrmooser Floriansjünger mit ihrem Mehrzweckfahrzeug, dem Gerätewagen Logistik und dem großen HLF ausgerückt, und auch die Feuerwehr Schönbrunn kam im Eiltempo mit zwei Fahrzeugen in Röhrmoos an. Der Brand wurde über den Oberflurhydrant nahe dem Schulplatz bekämpft. Mit einem Überdrucklüfter brachte man den Rauch aus den geöffneten Schulhausfenstern.

Atemschutzgeräteträger brachten dieses „gerettete“ Mädchen ins Freie. © ost

Mit Argusaugen verfolgten abgestellte Führungskräfte der Röhrmooser Wehr, der neue Kreisbrandrat Georg Reischl, Schulleiterin Sabine Bauer und Bürgermeister Dieter Kugler jeden Handgriff dieser großen Übung, bei der es erfreulicherweise weder am Verhalten der Kinder noch an jemen der Feuerwehrler etwas auszusetzen gab. So fiel auch die „Manöverkritik“ außerst milde aus. Bürgermeister Kugler freute sich, dass die Zusammenarbeit der beiden Feuerwehren gut funktionierte.

Und so kam er zu dem Schluss: „Diese Übung zeigte uns, dass wir feuerwehrmäßig gut aufgestellt sind“. Lob gab es natürlich auch für das disziplinierte Verhalten der Kinder.