Als sich Frauen in den Röhrmooser Männerverein wagten

Mit Blumen ehrte Angela Mayer (links) Brigitte Vötter, Roswitha Thomas, Helga Hartdegen, Marianne Schneider, Leni Hefele und Inge Künzner (v.l.). Foto: ost © Ostermair

Bei der 50-Jahr-Feier der Gymnastikabteilung hat die SpVgg Röhrmoos Bürgern die Möglichkeit gegeben, in sechs unterschiedlichen Gruppen hineinzuschnuppern.

Röhrmoos - Je eine halbe Stunde lang durften sich die Interessierten in dem neu gestalteten Turnraum bei Step Aerobic, Balance Swing, Pilates und Intervall-Training einen Einblick in diese Gruppen verschaffen.

Kleiner Festakt zum 50-jährigen Bestehen der Röhrmooser Gymnastik-Abteilung

Die Koordinatorin im Verein, Inge Künzner, hat sich bei den Schmerzspezialisten Liebscher & Bracht ausbilden lassen. Sie gab einen Vortrag zum Thema „Schmerzen in Muskeln und Gelenken?“ und zeigte, wie es ihren Erfahrungen zufolge möglich sei, ohne Medikamente und Operationen von Schmerzen wegzukommen: „Man muss Schmerz als Alarmsignal des Körpers verstehen lernen, entsprechend gegensteuern und dem Körper den dringend notwendigen Ausgleich in Form von Übungen geben.“

Im Biergarten des Sportheims fand ein kleiner Festakt statt, bei dem Susanne Vogt als Vertreterin des SpVgg-Vorstands all den Frauen dankte, die 1972 mit Gymnastikstunden in dem damals reinen Männer-Fußballverein begonnen haben. Neben Gymnastikstunden für Damen sei auch damals schon Kinderturnen angeboten worden. „Später wurde eine Geräte-Turngruppe für Kinder ins Leben gerufen, aus der sich die Abteilung Turnen und Leichtathletik entwickelte“, sagte Vogt. Sie betonte, dass sich mit der Gründung der Gymnastikabteilung der Frauenanteil im Verein auf fast 50 Prozent der Mitglieder erhöht hat. Im Vorstand des Vereins sei der Frauenanteil allerdings noch nicht ganz so hoch. „Hier ist unser Wunsch, dass sich noch mehr Frauen im Vorstand oder Vereinsausschuss engagieren“, sagte Susanne Vogt.

Auch in Zeiten des Lockdowns wurde immer gesportelt

Die Vorstandsvertreterin stellte das breite Angebot der Abteilung Fitness & Gesundheit mit den unterschiedlichsten Kursen besonders heraus. Selbst in Lockdown- und Coronazeiten sei alles daran gesetzt worden, das Kursangebot über Video- und Online-Stunden aufrecht zu erhalten. Ihr besonderer Dank galt Abteilungsleiterin Angela Mayer und der Rücken- und Wirbelsäulengymnastik-Spezialistin Inge Künzner, denen sie Blumen überreichte.

Angela Mayer erinnerte daran, dass 1972 auf Initiative von Amalie Rauchalles und Therese Schiebel 25 Damen im Tanzsaal des ehemaligen Gasthauses Hagn ihre ersten Gymnastikstunden unter der Leitung von Gisela Redmer absolvierten. Ihr sei nur aus Erzählungen in Erinnerung geblieben, dass die Damen sich damals beim Turnen öfter mal einen Schiefer in den Allerwertesten eingezogen hatten, „denn Turnmatten kannte man damals noch nicht“. Bei der Eröffnung des Sportzentrums führten damals 24 Damen einen Bändertanz auf. Das Schüler-Turnen und auch später das Mutter-Kind-Turnen ließen die Abteilung auf über 400 Mitglieder anwachsen.

Brigitte Vötter leitete neben der Erwachsenengymnastik auch zehn Jahre das Turnen für die Jüngsten. Schwimmunterricht in Schönbrunn für die Kinder organisierte Roswitha Thomas, und wenn es um die Abnahme von Sportabzeichen ging, war Therese Schiebel von 1977 bis 1987 die richtige Ansprechtpartnerin.

Rückengymnastik kann über die Krankenkasse abgerechnet werden

Den ersten Aerobic-Kurs für Erwachsene führte ab 1983 die Übungsleiterin Eva Kutscherauer-Schall durch. Die Senioren-Gymnastik wurde 1989 von Gisela Redmer ins Leben gerufen, und seit dem Jahr 2000 gibt es auch Step-Aerobic.

Aufgrund der Qualifizierung von Inge Künzner als Präventionstrainerin wurde der SpVgg bereits vor 13 Jahren das Qualitätssiegel „Sport pro Gesundheit“ verliehen. Damit konnten auch die Rückengymnastikkurse über die Krankenkassen abgerechnet werden. „Ein wichtiger Meilenstein in der Abteilungsgeschichte war die Neugestaltung des großen Gymnastikraums mit Musikanlage, eigenem Geräteraum und einer festen Spiegelwand“, betonte Angela Mayer bei ihrem Rückblick

Am Ende standen Ehrungen an. Für die 91-jährige Leni Hefele, die als ältestes Mitglied der Gymnastikabteilung bis vor zehn Jahren noch regelmäßig zu den Übungsstunden kam, gab es Blumen. Auch die als Urgesteine bezeichneten Mitstreiterinnen Marianne Schneider, Helga Hartdegen, Roswitha Thomas, Brigitte Vötter und Inge Künzner bekamen unter Beifall Blumen.

