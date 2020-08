Röhrmoos: Anna Schmidla feiert ihren 100.

Nur wenigen Menschen ist es vergönnt, 100 Jahre alt zu werden. In Röhrmoos durfte Anna Schmidla diesen hohen Geburtstag feiern

Röhrmoos – Anna Schmidla aus der Herbststraße in Röhrmoos hat ihren 100. Geburtstag gefeiert. Die stellvertretende Landrätin Marianne Klaffki, Bürgermeister Dieter Kugler sowie Kaplan Jasper Gülden und Elfriede Bachinger als Vertreterin der Pfarrei St. Johannes gratulierten und erhoben mit ihr zum Geburtstag das Glas.

Die betagte Jubilarin, deren Wiege im ungarischen Lokut stand, freute sich natürlich auch über die Glückwünsche und Geschenke von der Verwandtschaft und den Nachbarn. Gesundheitlich geht es ihr gut, nur die Füße und das Gehör machen nicht mehr so mit, wie sie das gerne hätte.

Die Jubilarin hat viele Schicksalsschläge erlebt. Das begann mit der Vertreibung nach dem Krieg, als sie mit ihren zwei Kindern zunächst in einem Lager in Webling landete. Ihr Mann Johann war noch in Gefangenschaft. Über Arzbach kamen die Schmidlas schließlich nach Röhrmoos.

1952 starb ihr Mann. In Karlsruhe war er tödlich verunglückt. So war es für die fleißige Frau besonders schwer, mit Sohn und Tochter über die Runden zu kommen. Weitere Schicksalsschläge folgten, als Sohn Andreas und die Schwiegertochter verstarben. Die jetzt Hundertjährige hat den Lebensmut jedoch nie verloren. Arbeit hat sie nie gescheut.

Anna Schmidla blickt auf ein arbeitsreiches Leben zurück. Viele Jahre setzte sie Pflanzen in Oberweilbach, später arbeitete sie 30 Jahre lang im Haushalt der Gutsfamilie Breitling in Mariabrunn.

Heute lebt sie zusammen mit einer Betreuerin in ihrer Wohnung in Röhrmoos. Große Freude hat sie bei Kontakten zu ihren fünf Enkeln, vier Urenkeln und den ebenso vielen Ur-Urenkeln. Was die Familie von Anna Schmidla über viele Jahrzehnte sehr schätzte, waren die Koch- und Backkünste des Geburtstagskinds. „Da war meine Mutter immer in ihrem Element“, erinnert sich Tochter Anna, die mit ihrem Mann Toni Grassinger in Großinzemoos lebt.

JOSEF OSTERMAIR