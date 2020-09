Gemeinde Röhrmoos soll Flächen nur noch an Biobauern verpachten – Antrag scheitert

Die Grünen in Röhrmoos hatten einen Antrag eingereicht, mit dem die Gemeinde Flächen nur noch an Biobauern verpachten sollte. Doch der wurde abgelehnt.

Röhrmoos – Mit ihrem Antrag, die Gemeinde sollte ihre Wiesen und Äcker nach Ablauf bestehender Pachtverträge ausschließlich an Landwirte verpachten, die ihre Flächen nach den Richtlinien des ökologischen Landbaus bewirtschaften, sind die Grünen im Röhrmooser Gemeinderat auf Granit gestoßen. Mit 6:3 Stimmen wurde dieser Antrag vom Haupt- und Finanzausschuss abgelehnt.

Vorgetragen hatte diesen Antrag die Biobäuerin Constanze Feneis, die seit heuer dem Gemeinderat angehört. Sie führte aus, dass das Volksbegehren „Artenvielfalt – Rettet die Bienen“ Grundlage des Antrags der Röhrmooser Grünen sei. Es gehe schließlich um die Umsetzung des Gesetzes zur Änderung des bayerischen Naturschutzgesetzes zugunsten der Artenvielfalt und Naturschönheit, wonach bis zum Jahr 2025 mindestens 20 Prozent und bis 2030 30 Prozent gemäß den Grundsätzen des ökologischen Landbaus bewirtschaftet werden sollten. „Wir sollten dem Willen der Bürger Rechnung tragen“, unterstrich Feneis.

Bürgermeister Dieter Kugler (CSU) und der geschäftsleitende Beamte in der Gemeindeverwaltung, Erwin Zelenka, sehen das etwas anders. Sie betonten, dass die Vorgaben in diesem neuen Gesetz nur Ziele der bayerischen Staatsregierung darstellen, die nicht verpflichtend seien, und im Gegensatz zum Antrag der Grünen nicht ausschließlich Landwirte, die nach ökologischen Grundsätzen ihre Felder bestellen, zum Zuge kommen sollten.

Während auch SPD-Gemeinderätin Sabine Decker dafür plädierte, dem Antrag der Grünen zu folgen, „weil hier doch auch die Gemeinde ihren Beitrag leisten sollte“, schränkte Freie-Wähler-Sprecher Stefan Lorenz schon mal ein: Er meinte, dass die Regelung entsprechend dem Antrag der Grünen nur für großen Flächen gelten könne, „wir aber doch auch eine Vielzahl kleinerer Flächen haben“.

Bedenken gegen den Antrag der Grünen äußerte auch der neue Freie-Wähler-Gemeinderat Georg Niederschweiberer, der die Frage stellte, „wie viel konventionell wirtschaftende bäuerliche Betrieb würden da hinten runterfallen?“ Diese Frage konnte die Verwaltung auf die Schnelle nicht beantworten.

Bürgermeister Kugler erklärte, dass die Gemeinde den Bauern hinsichtlich der Bewirtschaftung ihrer Flächen keine Vorschriften machen werde. Die Gemeinde Röhrmoos sei diesbezüglich ohnehin schon auf einem guten Weg. Es würden derzeit schon mehr als 20 Prozent der gemeindlichen Flächen wie empfohlen nach den Richtlinien des ökologischen Landbaus bewirtschaftet.

„Und wenn wir die sogenannten 800er-Flächen noch hinzunehmen, sind wir schon über 22 Prozent“, erklärte Kugler mit der Ansage, dass deshalb bis 2025 null Handlungsbedarf sei.

Kugler gab den Grünen zu bedenken, dass die im Antrag geforderte Ausschließlichkeit der Gemeinde nur schaden würde. Das vorgegebene Staatsziel sei für eine Gemeinde nicht praktikabel. Oft brauche die Gemeinde für Tauschgeschäfte die Landwirte, die man nach den Plänen der Grünen nur verprellen würde. Kugler zeigte den Mitgliedern des Haupt- und Finanzausschusses auf, dass die Bauern bei einer Vielzahl von Vorgängen, wie Grundabtretungen für Radwege, in aller Regel der Gemeinde entgegenkommen würden. „Und solchen Leuten die gute Zusammenarbeit aufkündigen zu müssen, geht einfach nicht, da muss man die Kirche schon im Dorf lassen.“

Dem Vorwurf, dass es nach den Vorstellungen der Grünen bald zu einer Zwei-Klassen-Gesellschaft kommen würde, widersprach der ebenfalls neu im Gemeinderat sitzende Grüne Andreas Humbs, der anregte, wenigstens bei Neuverpachtungen Bewerbern mit ökologischer Bewirtschaftung Vorrang zu geben. Das sei allerdings leichter gesagt als getan, denn nach den Worten von Geschäftsleiter Zelenka verlängern sich alle Pachtverträge mit den Bauern automatisch, die Gemeinde müsste ihnen also kündigen, was aber nicht gewollt sei.

Der Grundsatz „Kauf bricht Pacht nicht“, gelte auch für eine Gemeinde, die Grund erwirbt. Das habe Zelenka dem zweiten Bürgermeister Arthur Stein (Grüne), der ja der Schwiegervater von Constanze Feneis ist, ausdrücklich gesagt.

Auch der neue CSU-Fraktionssprecher Stephan Hueber schaltete sich in die heiße Diskussion ein und lehnte es ab, aufgrund bereits vorhandener Flächen, die nach ökologischen Landbau bewirtschaftet werden, neue Regeln einzuführen. „Würde man dem Grünen-Antrag folgen, müssten wir schon enormen Aufwand betreiben. Und im Übrigen wären wir gar nicht in der Lage, diese Forderung zu kontrollieren“, hielt Kugler entgegen und Burkhard Haneke (CSU) fand sogar ein diskriminierendes Element im Antrag der Grünen.

Laut Bürgermeister sei man in der glücklichen Lage, durch den Erwerb einer Gartenbaufläche selbst das Staatsziel von 2030 bereits zu überschreiten. „Denn so sind wir jetzt schon bei rund 38 Prozent“, betonte Kugler und wies auch noch auf ein von der Gemeinde erworbenes Waldgrundstück hin, das in diesen Zahlen nicht berücksichtigt sei. Dieses Waldgrundstück habe man laut Zelenka ja in erster Linie zum Wohle der Natur gekauft.

Zelenka wiederholte, wie wichtig es sei, Kauf- oder Tauschgeschäfte mit den Landwirten in gegenseitigem Respekt zu machen. Das habe sich in Röhrmoos beim Bau des Kinderhauses und der Gymnasium-Planung eindrucksvoll gezeigt.