Aufregung um großflächige Rodung

Großflächige Rodung: Von den Sträuchern und Bäumen entlang der Ortseinfahrt von Sigmertshausen ist nichts mehr zu sehen. © ost

Sigmertshausen – Eine großflächige Rodung von Bäumen und Sträuchern am südwestlichen Ortsrand von Sigmertshausen sorgt für Empörung in der Bürgerschaft, insbesondere bei den Naturschützern, die sich an die Untere Naturschutzbehörde im Landratsamt gewandt haben.

VON JOSEF OSTERMAIR

Wie von der Pressesprecherin des Landratsamtes, Sina Török, zu erfahren war, habe sich die Untere Naturschutzbehörde bereits ein Bild von diesem Kahlschlag gemacht. „Zwar fand die Beseitigung der Sträucher und Bäume noch vor Beginn der Vogelbrutzeit statt, allerdings dürfte es sich hier um eine Baum-und Strauchhecke handeln, die bereits der freien Natur zuzurechnen sein dürfte und damit dann entsprechend dem Bayerischen Naturschutzgesetz einem generellen Bestandschutz unterliegt“, sagt die Pressesprecherin. Sie weist darauf hin, dass für die Beseitigung der Baum- und Strauchhecke eine vorherige Ausnahmegenehmigung der Unteren Naturschutzbehörde notwendig gewesen wäre, die aber weder beantragt noch erteilt worden sei.

Wie aus dem Bauamt der Gemeinde Röhrmoos zu erfahren war, wurde dieser Kahlschlag auch dort weder angezeigt noch beantragt. Gegenüber dem Grundeigentümer, einem Sohn eines großen Biobauern aus Pasenbach, werde nun zeitnah ein schriftliches Verfahren eingeleitet, in dessen Rahmen ihm Gelegenheit gegeben wird, zu dem Vorwurf der unerlaubten Beseitigung Stellung zu nehmen. Anschließend werde entschieden, ob und in welcher Höhe eine Ahndung mit Bußgeld erfolgen und eine Wiederanpflanzung gefordert werden kann.

Der Vater des Landwirts sieht sich allerdings, wie er den Dachauer Nachrichten gegenüber auf Nachfrage erklärte, keiner Schuld bewusst. So unterstrich er, dass ein Teil der gefällten Pappeln ohnehin krank gewesen und es nicht verboten sei, Bäume umzuschneiden. „Es gibt in der Gemeinde Röhrmoos keine Baumschutzverordnung, man kann jeden Baum umschneiden“, so der Vater des Grundeigentümers, der den Spieß umdreht und bei Beschuldigungen mit dem Rechtsanwalt droht.