Mann aus Schönbrunn stundenlang vermisst: Polizei bekommt Hilfe

Die Polizei Dachau bat bei der Suche nach einer vermissten Person aus dem Franziskuswerk Schönbrunn um Mithilfe - und sie bekam sie!

Röhrmoos/Schönbrunn

Update: Samstag, 4.5., 12 Uhr:

Die Polizei kann den Fahndungsaufruf zurückziehen: Der vermisste 59-Jährige ist wohlbehalten in München wieder aufgetaucht. Einem Fahrgast in der S-Bahn war auf der Stammstrecke der offensichtlich verwirrte Mann aufgefallen, hatte nicht lange überlegt und den Mann auf die nächste Polizeiwache gebracht: auf die PI in Giesing.

Samstag, 4.5., 9.40 Uhr:

Seit Freitagnachmittag gegen 15 Uhr ist ein 59-jähriger Mann aus einer Wohngruppe des Franziskuswerks Schönbrunn abgängig. Der Mann ist geistig behindert, dement und orientierungslos. Er soll zu Fuß oder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln im Raum München unterwegs sein.

Der Mann ist mit einer dunklen Jacke, heller Hose, neuen roten Turnschuhen bekleidet und hat einen schwarzer Schirm mit weißen Streifen bei sich.

Der Vermisste ist ca. 1,70 Meter groß, hat schütteres, graues kurzes Haar und ist Brillenträger.

Hinweise werden an die PI Dachau unter Tel. 08131/561-0 oder an jede andere Polizeidienststelle erbeten.

mm