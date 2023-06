Senioren etwas Gutes tun

Teilen

Dank von Awo-Chefin Andrea Müller (links) an Schriftführerin Iris Joseph (rechts) und Kassier Schorsch Kiermeir (Mitte) für ihr Engagement. © ost

Der Ortsverein Röhrmoos überzeugt durch seine soziale Arbeit in den verschiedensten Bereichen. Dabei engagiert sich der Awo-Kreisverband vor allem gegen die Einsamkeit im Alter.

Röhrmoos – Der Awo-Ortsverein Röhrmoos hielt im Landgasthof Brummer in Großinzemoos seine Jahresversammlung ab, zu der Ortsvorsitzende Andrea Müller unter den 25 Mitgliedern auch den Altbürgermeister der Gemeinde Vierkirchen, Heinz Eichinger, und den Seniorenbeauftragten der Gemeinde Röhrmoos, Burkhard Haneke, begrüßen konnte.

Ihr besonderer Gruß galt Wiebke Kapaun, Vorstandsmitglied des Awo-Kreisverbandes, die das umfangreiche soziale Aufgabenfeld der Awo im Landkreis aufzeigte. Dass die Awo in Röhrmoos Großartiges leistet, war den Worten Müllers zu entnehmen.

Seniorenbeauftragter Haneke konnte dies nur bestätigen. Die Awo vor Ort engagiere sich vor allem gegen die Einsamkeit im Alter. „Die Awo tut viel, um die Senioren zusammenzubringen und hat schon eine tolle Gemeinschaft gebildet“, lobte Haneke, der auch das Engagement der Awo in der Nachbarschaftshilfe und beim Seniorenstammtisch besonders erwähnte.

Angeschaffter Rollstuhl wurde häufig ausgeliehen

Die Awo Röhrmoos ist auch Mitglied im Elisabeth-Hospizverein in Dachau. Wie Müller betonte, werde auch die ambulante Betreuung des Hospizvereins bei Bedarf gerne angenommen. Der Rollstuhl, den die Awo Röhrmoos angeschafft hat, musste bei Unfällen und Krankheit auch 2022 oftmals von betroffenen Bürgern ausgeliehen werden. Akuthilfe für Familien sei erfreulicherweise nicht benötigt worden.

Dass in Röhrmoos auch gut gewirtschaftet wird, zeigte sich am Bericht von Kassier Schorsch Kiermeir. 2022 betrugen die Einnahmen im Ortsverein 2750 Euro, damit wurden die Ausgaben von 2776 Euro nur um 26 Euro überschritten. „Das ist ein fast ausgeglichenes Ergebnis“, freute sich Kiermeir, der nur einen Tag vor der Versammlung nach einem längeren Krankenhaus-Aufenthalt wieder in seine Heimatgemeinde zurückkehren durfte. Mit donnerndem Beifall wünschte ihm die Awo-Familie gute Genesung. Müller gab Kiermeir zur Stärkung ein kleines Geschenk mit auf den Weg.

Neue Delegierte im Kreisverband

Mit einem Geschenk bedachte sie auch Schriftführerin Iris Joseph, die sie bei der Vorstandsarbeit hervorragend unterstütze. Als Vereinsmutter bezeichnete sie die Röhrmooser Ehrenbürgerin Paula Herzinger, die sie auch mit über 80 noch tatkräftig anpacke, „weil sie immer noch total fit ist“.

Als Delegierte im Kreisverband sind Kirsten Kube und Margarete Priller ausgeschieden. Zu ihren Nachfolgern in diesen Ämtern wählte die Versammlung ohne Gegenstimme SPD-Gemeinderat Wolfgang Götz und Monika Reiser, die bisher ohnehin schon dem Awo-Vorstand in Röhrmoos angehört.

Die nächsten Termine der Röhrmooser Awo

Donnerstag, 17. August, Ausflug zusammen mit der Nachbarschaftshilfe ins Wittelsbacher Land; Donnerstag, 24. August, Biergartenbesuch in Schönbrunn; Donnerstag, 23. November, Awo-Treff bei Mondo Raffinato; Mittwoch, 20. Dezember, Weihnachtsfeier beim Kiermeir in Arzbach zusammen mit der Gruppe 60 plus.