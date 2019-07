Drei Verletzte bei Auffahrunfall

Am Montag Mittag fuhr ein Seat-Fahrer bei Riedenzhofen aus Unachtsamkeit auf einen Passat auf. Bei dem Unfall wurden drei Personen leicht verletzt.

Röhrmoos - Gegen 11.25 Uhr war ein 25-Jähriger mit seinem Seat auf der Kreisstraße 10 von Vierkirchen in Richtung Riedenzhofen unterwegs. Der Mann aus Petershausen bemerkte einen stehenden VW Passat zu spät und fuhr auf diesen auf. Der 51-jährige Passat-Lenker aus dem Gemeindebereich Röhrmoos wollte nach links in Richtung Biberbach abbiegen, musste aber wegen des Gegenverkehrs warten. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der VW in einen entgegenkommenden Mazda geschoben. Der 20-jährige Mazda- Fahrer aus Vierkirchen, der Unfallverursacher und ein 54-jähriger Mitfahrer im Passat erlitten leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 4500 Euro. An der Unfallstelle war die Feuerwehr Röhrmoos eingesetzt.

mm