Beitragserhöhung beim Röhrmooser Sportverein ist unvermeidlich

Fand klare Worte: Günter Bakomenko, Vorsitzender der SpVgg Röhrmoos. © Ostermair

Eine drastische Beitragserhöhung kommt auf die Röhrmooser Sportler ab 2023 zu. Die Beiträge müssen um 35 Prozent erhöht werden.

„Wir haben beim Strom eine Preissteigerung von rund 25 Prozent und beim Erdgas sogar eine Preisanhebung um bis zu 300 Prozent“, so Bakomenko. Die höheren Gaskosten, die heuer schon anfallen, trage man noch aus der Vereinskasse. Laut Bakomenko handelt es sich um 18 000 Euro. „Aber ab 2023 können wir das nicht mehr machen, dann kommen nämlich weitere Kosten von rund 35 000 Euro hinzu“, unterstrich der Vereinschef.

Gaskostensteigerung macht Beitragserhöhung bei der SpVgg Röhrmoos nötig

Bisher nehme der Hauptverein pro Jahr 80 000 Euro an Beiträgen ein. Dem stünden Gaskostensteigerungen von 12 000 Euro auf 40 000 Euro gegenüber. Die Beitragserhöhung um 35 Prozent aus den 80 000 Euro würde genau die Lücke schließen. Wie sich die Energiepreise in den Jahren 2024 und 2025 entwickeln werden, könne derzeit niemand sagen.

Um den Verein vor einer Insolvenz zu bewahren, müsse jetzt reagiert werden. Bakomenko: „Wir können nicht warten, bis wir im Sommer oder Herbst durch höhere Abschlagszahlungen kein Geld mehr auf dem Konto haben und wir unsere Rechnungen nicht mehr bezahlen können.“ Große Einsparungen seien nicht möglich. Die Vereinsleitung werde bei Geschenken für runde Geburtstage sparen und bei Beerdigungen von Mitgliedern statt eines teuren Kranzes lieber die günstigere Grabschale wählen. Man wolle von einer Fachfirma auch noch die Heizung für das Sportheim und die Sporthalle prüfen lassen. Mit großen Einsparungen sei jedoch nicht zu rechnen.

Wie Bakomenko mitteilte, habe der Verein den Stromanbieter wechseln müssen, weil der bisherige Stromversorger kurzfristig kündigte. So habe man innerhalb von zwei Wochen einen neuen Stromanbieter suchen müssen – „und der neue Strompreis ist natürlich teurer als der bisherige“.

Eine zusätzliche Belastung für die Vereinskasse sei nachlassendes ehrenamtliches Engagement. Viele Angelegenheiten würden mittlerweile von Mini-Jobbern erledigt, und da mache sich der Anstieg des Mindestlohns plus Lohnnebenkosten bemerkbar. Unausweichlich sei es, nochmals an die Mieter der Sportheimräume heranzutreten. Bei drei- bis vierfach höheren Gaskosten müsse das jeder verstehen.

Erwachsene zahlen ab 2023 121,50 statt 90 Euro

Bakomenko legt Wert auf die Feststellung, dass sich die drastische Anhebung des Beitrags nur auf den Hauptverein bezieht. „Auf den Gesamtbeitrag gerechnet beträgt die Erhöhung dann nur 17,5 Prozent, das ist immer noch viel, aber eben keine 35 Prozent“, erklärte Bakomenko.

Wie von Vorstand und Vereinsausschuss vorgeschlagen, wurde folgende Jahresbeitragserhöhung einstimmig beschlossen: Familienbeitrag von 220 auf 297 Euro; Ehepaare von 160 auf 216 Euro; Erwachsene von 90 Euro auf 121,50 Euro; Kinder, Jugendliche, Ermäßigte, Rentner von 60 Euro auf 81 Euro; passive Mitgliedschaft (Erwachsene) von 50 Euro auf 67,50 Euro.

Dass der Freistaat Bayern den Sportvereinen zur Bewältigung der hohen Energiepreissteigerung unter die Arme greifen könnte, sei leider nicht der Fall. Da machte auch der BLSV-Kreisvorsitzende Günter Dietz keine Hoffnung. Er appellierte an die Mitglieder, sich wieder mehr ehrenamtlich zu engagieren, um Kosten zu sparen.

Sportverein verzeichnet Mitgliederzuwachs

In die zwölf Abteilungen der SpVgg ist das Leben zurückgekehrt. Das zeigt sich auch an den 63 Neuanmeldungen, die seit Jahresbeginn im Büro der SpVgg eingegangen sind. Die derzeit 1202 Mitglieder bedeuten gegenüber dem Vorjahr ein Plus von 23 Mitgliedern. Die mitgliederstärkste Abteilung bleibt Fußball mit 331 Sportlern, vor Leichtathletik/Turnen (268) und Fitness/Gesundheit (198). 49 Prozent der SpVgg-Mitglieder sind unter 27 Jahre alt.

Der Kassenbericht von Alex Beck war eine Rückbetrachtung, die zeigte, dass solide gewirtschaftet wird und so 2021 sogar ein Überschuss von 30 000 Euro herauskam. „Wir haben für unseren Umbau 50 000 Euro vom BLSV erhalten, sodass die Liquidität gesichert war“, sagte Beck. Die Gesamtkosten des Umbaus liegen bei 500 000 Euro.

