Die 100-Jährige, die WhatsApp nutzt

Schönbrunn – Bei bester Gesundheit hat Bertha Lang aus Schönbrunn ihren 100. Geburtstag gefeiert.

Die Jubilarin, die seit 1947 in Schönbrunn wohnt, wuchs mit fünf Schwestern und einem Bruder auf einem Bauerhof in Moosen bei Dorfen auf. Später wohnte sie in München, ehe sie der Krieg nach Indersdorf verschlug. Ihren Josef heiratete sie 1949. Das Paar zog fünf Kinder groß. Heute ist die Jubilarin besonders stolz auf ihre neun Enkelkinder und zehn Urenkel. Mann Josef starb leider im Jahr 2011.

Was moderne Kommunikation angeht, ist die rüstige Rentnerin spitze. Sei es beim Lesen mit dem E-Book oder im Umgang mit iPads oder WhatsApp. Mit modener Kommunikation hält sie Kontakt zu ihren Angehörigen, die weit verstreut wohnen.

Unter den Gratulanten zum 100. Geburtstag waren auch Dachaus Landrat Stefan Löwl und der Röhrmooser Bürgermeister Dieter Kugler, der Geschenke der Gemeinde Röhrmoos übergab und auch die besten Wünsche des Bayerischen Ministerpräsidenten Dr. Markus Söder überbrachte. Söder gratulierte mit der Sondermünze „Patrona Bavariae“ in Silber.

Die zufriedene Schönbrunnerin hat nur einen Wunsch: Damit sie nicht auf fremde Hilfe angewiesen ist, bräuchte sie beim Hauseingang statt der Treppe eine Rampe.

JOSEF OSTERMAIR