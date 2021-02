Arbeiter stürzt in Keller-Etage

Biberbach – Die Freiwilligen Feuerwehren Biberbach, Vierkirchen, Dachau, Markt Indersdorf und Günding sowie das THW Dachau sind am Montagvormittag gegen 10.40 Uhr zu einem technischen Hilfeleistungseinsatz in Biberbach alarmiert worden.

Wie Biberbachs Feuerwehr-Sprecher Sascha Smid mitteilt, stürzte auf einer Baustelle in der Dachauer Straße ein Bauarbeiter vom Erdgeschoss eines Rohbaus in die Keller-Etage. „Laut Notarzt zog er sich dabei mehrere mittelschwere bis schwere Verletzungen zu“, so Smid. „Der alarmierte Rettungsdienst forderte zur schonenden Personenrettung die Feuerwehren aus Biberbach und den umliegenden Gemeinden mit Spezialrettungs-Gerät an. Zu diesem Zweck wurde auch das THW zu Hilfe gerufen.“

Nach rund eineinhalb Stunden konnte der Verletzte mittels Rettungsgeräts aus seiner Lage befreit und der Besatzung des bereitgestellten Rettungshubschraubers übergeben werden.

