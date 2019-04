Hängepartie um gestohlenen Arzbacher Maibaum

Und weg war er: Burschen aus Röhrmoos und Großinzemoos haben den Arzbacher Maibaum geklaut. Und die Bestohlenen wollten das Stangerl anfangs gar nicht wiederhaben.

Arzbach– Die älteren Herren aus Arzbach, die sich für den neuen Maibaum verantwortlich zeichnen, haben einen sehr guten Schlaf. Das zeigte sich, als elf junge Burschen aus Röhrmoos und Großinzemoos in einer Nacht- und Nebelaktion den für den 1. Mai hergerichteten Maibaum aus einer Arzbacher Halle entführten.

Die Burschen im Alter von 13 bis 22 Jahren hatten den Traditionsbaum ein paar Tage zuvor ausgespäht und alles gut für eine Entführung vorbereitet. So holte man um 2 Uhr früh den sträflich unbewachten 27-Meter-Baum von Arzbach nach Röhrmoos, ohne von irgendeinem Arzbacher bemerkt zu werden.

Die Entführer hinterließen lediglich einen Zettel, dass der Baum wieder zurückgegeben werde, wenn die bestohlenen Arzbacher zu Auslöse-Verhandlungen ans Röhrmooser Sportheim kommen. Dort konnte man sich zunächst über die Bedingungen nicht einigen.

Den Arzbachern wäre nämlich sehr daran gelegen gewesen, den Baum erst kurz vor dem 1. Mai wiederzubekommen, denn so hätte man sich das notwendige Bewachen ersparen können. Als Aufpasser für Arzbach wollten sich die jungen Burschen aus Röhrmoos und Großinzemoos aber nicht sehen.

So kam man schließlich überein, den Baum noch ein paar Tage zu behalten. Aber am vergangenen Samstag war Schluss: Der zwischenzeitlich in einer Halle in Röhrmoos gelagerte Baum der Arzbacher hatte nämlich bereits weitere Diebe aus mehreren Orten angelockt, doch die Anlieger aus Röhrmoos waren nicht so schläfrig wie die Arzbacher und haben diese Burschen jedes Mal vertrieben.

Bei zu dem am Samstag erfolgten Rücktransport des Baumes einigte man sich friedlich, wie es sich für so einen bayerischen Brauch eben gehört. Die Entführer erhielten 80 Liter Bier und eine Leberkäs-Brotzeit, die an Ort und Stelle verzehrt wurde. Das Restbier durften die Burschen mit nach Röhrmoos nehmen.

Jetzt müssen die Arzbacher natürlich wachsam sein, damit ihr Maibaum nicht noch mal Füße bekommt.