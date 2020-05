„Jetzt kommen wir mit einem blauen Auge davon“, sagt Manfred Valentin. Der Wirt darf ab 18. Mai den Biergarten der Schlosswirtschaft Mariabrunn wieder öffnen.

Die Biergärten dürfen ab 18. Mai wieder öffnen. Als er das gehört habe, so Manfred Valentin, Geschäftsführer der Schlosswirtschaft Mariabrunn, „ist uns brutal ein Stein vom Herzen gefallen“. Valentin verfolgte gestern gemeinsam mit seinem Kompagnon Robert Matthes live die entscheidende Pressekonferenz mit Ministerpräsident Markus Söder und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger am Fernseher. „Jetzt kommen wir mit einem blauen Auge davon“, freut sich Valentin, der erst seit einem Jahr die Schlosswirtschaft mit dem beliebten Biergarten betreibt. 800 Leute können an den Tischen in Mariabrunn Platz nehmen. „Wir wissen zwar noch nicht, wie die Bedingungen sein werden, aber wir werden sie auf alle Fälle erfüllen.“

Nur: „Wenn nur 50 Gäste rein dürfen, rentiert sich das nicht“, so der Wirt, etwa 200 müssten es schon sein. Zehn Festangestellte sowie 40, 50 Aushilfen sind bei Vollbetrieb im Biergarten tätig. Zuletzt waren alle – wie so viele Arbeitnehmer – in Kurzarbeit. Wie viele Mitarbeiter Valentin und Matthes am 18. Mai zurückholen werden, bleibt abzuwarten. Trotz der schweren Zeit seit Mitte März „haben wir nicht einen Gedanken ans Aufhören verschwendet!“, sagt Manfred Valentin und freut sich schon auf seine Gäste. Denn von denen, meint er, „sind doch 99 Prozent wieder glücklich, wenn sie wieder in den Biergarten können“.

Seit 25 Jahren war das Dachauer Hotel Central 365 Tage im Jahr offen – bis im März der große Shutdown erfolgte. „Klar kam auch mal der Gedanke auf, aufzugeben“, sagt Hotelleiterin Mirjam Engel. Aber jetzt, nachdem die bayerische Staatsregierung gestern beschlossen hat, Hotellerie und Tourismus ab 30. Mai wieder zuzulassen, sind die Vorzeichen andere. „Jetzt können wir endlich wieder Privatgäste aufnehmen, was wir momentan nicht dürfen“, so Engel. Alleine mit den wenigen Geschäftsreisenden, die sich zuletzt in den 47 Zimmern verloren, hätte das Vier-Sterne-Haus mit 19 Angestellten seinen Betrieb nicht mehr lange aufrechterhalten können, meint Engel.

Thomas Zimmerly