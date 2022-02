Röhrmoos schließt Vereinbarung mit Indersdorf: Neue Wege fürs Abwasser - eine Sorge bleibt

Teilen

Die Teiche an der Kläranlage in Niederroth gehören bald der Vergangenheit an. © Josef Ostermair

Indersdorf hat eine Vereinbarung mit Röhrmoos geschlossen: Künftig wird das Abwasser aus Sigmertshausen nicht mehr in die Kläranlage von Niederroth, sondern von Indersdorf gepumpt.

Röhrmoos – Bezüglich der Abwasserbeseitigung im Ortsteil Sigmertshauen hat der Gemeinderat Röhrmoos eine Zweckvereinbarung mit der Marktgemeinde Indersdorf geschlossen.

Diese Zweckvereinbarung wurde notwendig, weil das Abwasser aus Sigmertshausen künftig nicht mehr von der Kläranlage in Niederroth aufgenommen werden kann.

Zweckvereinbarung zum Abwasser zwischen Röhrmoos und Indersdorf

Die in die Jahre gekommene Kläranlage in Niederroth muss nämlich aus technischen und rechtlichen Gründen aufgelassen werden und so wird künftig das Niederrother Abwasser zusammen mit dem Abwasser aus Sigmertshausen in die Großkläranlage in Indersdorf gepumpt (wir berichteten).

Ökonomische Gründe werden in der Zweckvereinbarung zwischen Röhrmoos und Indersdorf genannt. Im Einzelnen werden die Art und Einleitung der Abwässer, die Menge und Beschaffenheit des einzuleitenden Abwassers, die erforderlichen Messungen, die Haftung und Kündigungstatbestände geregelt.

Röhrmoos muss Indersdorf für den Anschluss an die Kläranlage einen sogenannten Baubetrag in Höhe von fast 487 000 Euro bezahlen. Als Benutzungsentgelt wurde ein Abwasserpreis von 1,20 Euro pro Kubikmeter vereinbart.

Bürgermeister Dieter Kugler (CSU) erklärte seinen Gemeinderäten, dass der Marktgemeinderat von Indersdorf der nun auch von Röhrmoos beschlossenen Zweckvereinbarung bereits zugestimmt hat. Röhrmoos hat all seine Kläranlagen im Laufe der vergangenen Jahre aufgegeben.

Regelung für Abwasser aus Sigmertshausen gefunden - doch eine Sorge bleibt

Noch in der Ära Lingl hat die Gemeinde damit begonnen, das Abwasser in die große Kläranlage nach Dachau zu pumpen. Beim Entschluss, die Niederrother Kläranlage aufzulassen, hätten Umweltschutzgründe die entscheidende Rolle gespielt, so Kugler. Die Sorge um das Abwasser in Sigmertshausen sei mit dem Anschluss an Indersdorf aber noch nicht endgültig vom Tisch.

Untersuchungen im Ortsbereich von Sigmertshausen hätten nämlich ergeben, dass der relativ hohe Fremdwasseranteil im Kanalnetz erheblich reduziert werden müsse. „Da werden wir dann in den nächsten Jahren noch eine Reihe von Baustellen haben“, prophezeite Kugler.

(Unser Dachau-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Dachau finden Sie hier.