Röhrmoos: 500 Gemeinderatssitzungen vorbereitet - nun zieht Ratshausmitarbeiter Schlussstrich

Erwin Zelenka zieht nach 39 Jahren einen Schlussstrich unter seine berufliche Tätigkeit im Röhrmooser Rathaus. © Josef Ostermair

Erwin Zelenka, Geschäftsleitender Beamter im Röhrmooser Rathaus geht in wenigen Tagen in den Ruhestand. Spätestens an seinem 63. Geburtstag ist Schluss mit seiner Arbeit für die Gemeinde.

Röhrmoos – Der gebürtige Dachauer, der am Josef-Effner-Gymnasium das Abitur machte und anschließend seinen Grundwehrdienst absolvierte, begann 1980 die Anwärter-Laufbahn beim Landratsamt in Dachau und das Studium an der Bayerischen Beamtenhochschule, das er 1983 als Diplom-Verwaltungswirt (FH) abgeschlossen hat.

Röhrmooser Rathausmitarbeiter geht in Ruhestand

Seit September 1983 steht er nun in den Diensten der Gemeinde Röhrmoos, und seit Dezember 1986 hat er auch seinen Wohnsitz in die Gemeinde Röhrmoos verlegt. Das Röhrmooser Rathaus und auch die gesamte Gemeinde kennt er nun seit 39 Jahren in- und auswendig. Er begann seine Tätigkeit als Leiter des Bauamtes und des Bereichs öffentliche Sicherheit und Ordnung.

Ab 1984 war er Leiter des Standesamtes Röhrmoos und Trauungsbeamter bis zur Neueinteilung des Standesamtsbezirks im Jahre 2005 (Standesamt Markt Indersdorf). Von 1984 bis 2017 war Zelenka Wahlleiter für sämtliche Wahlen.

Er ist zudem schon seit 2014 stellvertretender Verbandsrat beim Zweckverband Kommunale Verkehrsüberwachung Südostbayern. Geschäftsleitender Beamter ist er seit 2015.

Nach vier Bürgermeistern und acht Gemeinderatsgremien: Rathausmitarbeiter zieht Schlussstrich

Zelenka hat mit vier Bürgermeistern und nicht weniger als acht Gemeinderatsgremien problemlos zusammengearbeitet, was man als nicht selbstverständlich betrachten darf. Es waren nämlich immerhin rund 500 Gemeinderatssitzungen, die er nicht nur vorbereitete, sondern in denen er neben dem Gemeindeoberhaupt auch Rede und Antwort stand.

Die letzte Sitzung an der er teilnahm, war am Mittwochabend. Da war es ihm vergönnt, die vielen Jahre im Dienste der Gemeinde Röhrmoos Revue passieren zu lassen und seine Freude auf die Zeit ohne Rathaus, ohne Gemeinderat und ohne Verwaltungsvorschriften zum Ausdruck zu bringen.

Alle Anwesenden schauten auf den jungen Hupfer aus der Stadt, der noch dazu den nicht gerade bayerisch klingenden Namen Zelenka hatte.

So erinnerte Zelenka an sein Vorstellungsgespräch im Jahr 1983, an dem der damalige Bürgermeister Helmut Blessing, der zweite Bürgermeister Sepp Westermayr und alle Fraktionsvorsitzenden teilgenommen haben.

„Alle Anwesenden schauten auf den jungen Hupfer aus der Stadt, der noch dazu den nicht gerade bayerisch klingenden Namen Zelenka hatte“, so der baldige Ruheständler. „Spätestens als man in dieser Runde bemerkte, dass ich weiß, dass in Röhrmoos Hausnamen noch wichtig sind, war das Eis gebrochen, und der Stadtjunge hatte Glück“, fuhr Zelenka fort.

Röhrmoos: Langjähriger Rathausmitarbeiter geht in Ruhestand und blickt zurück

Ihm sei in all den Jahren der persönliche Kontakt zu den Bürgern besonders wichtig gewesen. Er versicherte, im Gemeinderat immer nach bestem Wissen und Gewissen beraten zu haben und nie ein Ja-Sager gewesen zu sein. „Und ich glaube, dass Führungskräfte wie Bürgermeister oder auch die Gemeinderäte nie einen Ja-Sager als Berater haben sollten“, so Zelenka mit dem Hinweis, dass die teils sehr hitzigen Diskussionen im Gemeinderat einfach dazugehörten.

Wichtig ist ihm auch gewesen, dass nach den Sitzungen die zwischenmenschliche Seite nie zu kurz gekommen sei. Die vier Bürgermeister hätten seine Laufbahn geprägt. Der verstorbene Bürgermeister Helmut Blessing sei für ihn eine wichtige Bezugsperson gewesen, „denn er hat mich nach Röhrmoos gelotst“. Aber auch mit den Nachfolgern Sepp Westermayr, Hans Lingl und derzeit Dieter Kugler habe es keine Reibereien gegeben.

Wichtig sei auch die gute Zusammenarbeit mit dem Rathaus-Personal, dem Bauhof, der Schule und der Feuerwehr gewesen. Die tolle Rathaus-Familie werde Zelenka vermissen, und dem Gemeindeparlament gab er den Spruch von Karl Valentin „Heute ist die gute alte Zeit von morgen“ mit auf den Weg.

Seinem Nachfolger im Amt des geschäftsleitenden Beamten, Patrick Westermair, sowie dem Gemeinderat wünschte er ein glückliches Händchen bei all den Entscheidungen, speziell in dieser außergewöhnlichen und schwierigen Zeit, die es ihm nicht erlaubte, Abschied in geselliger Runde zu feiern.

Im Ruhestand hat der geschäftsleitende Beamte viel vor

Dass es ihm als Ruheständler langweilig wird, glaubt Zelenka nicht. „Dafür sorgen schon meine drei Enkeltöchter Annemarie, Magdalena und Josefine, die mich auf Trab halten“. Fit halten will er sich mit seinem vor kurzem erworbenen E-Bike, denn Tennisspielen, das er früher gerne machte, geht seit einer schweren Knieverletzung leider nicht mehr.

Wenn Corona endlich verschwunden ist, will er mit seiner Frau auch auf Reisen gehen. „Aber nicht auf touristischen Pfaden, sondern um Land und Leute kennenzulernen“, unterstreicht Zelenka, der zuletzt Asien und Amerika erkundete.

