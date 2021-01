30 Jahre Röhrmoos und Taradeau: Damit die Partnerschaft nicht vergessen wird

Die beiden SPD-Gemeinderäte Sabine Decker und Wolfgang Götz beantragten bei Bürgermeister Dieter Kugler (CSU) anlässlich des 30-jährigen Bestehens der Gemeindepartnerschaft mit der südfranzösischen Gemeinde Taradeau, Partnerschaftstafeln an den Ortseingängen aufzustellen und eine Fotoausstellung im Sommer – damit die Partnerschaft nicht in Vergessenheit gerät.

Röhrmoos - Der verstorbene Altbürgermeister und Ehrenbürger der Gemeinde Röhrmoos, Sepp Westermayr, hatte diese Partnerschaft 1991 begründet. „Mit unserer Partnergemeinde verbinden uns nach wie vor wunderbare Freundschaften, trotz der großen und sprachlichen Hürden“, stellen Götz und Decker in ihrem Antrag fest. Gerade in Zeiten einer Pandemie sehen sie es als wichtiges Signal an, diese schon so lange bestehende und von der Bevölkerung getragene und gelebte Verbindung zu würdigen. Letztmals war eine Delegation aus Röhrmoos 2019 mit dem damaligen Bürgermeister-Stellvertreter Dr. Nicolas Kugler in Taradeau, und auch Wolfgang Götz war als Verbindungsmann zwischen Gemeinderat und Partnerschaftskomitee mit von der Partie.

Zur Auffrischung der Partnerschaft beantragte daher die SPD bei der Gemeindeverwaltung, an den Ortseingängen im Gemeindegebiet Partnerschaftstafeln als sichtbares Zeichen des Jubiläums anzubringen und bei Bedarf auch zu erneuern. In einem weiteren Punkt des SPD-Antrags heißt es: „Es soll unter Einbindung der Partnerschaftsbeauftragten Delphine Hase, dem Partnerschaftskomitee und interessierten Mitgliedern des Gemeinderats geprüft werden, ob im Sommer im Innenhof des Röhrmooser Rathauses beziehungsweise bei schlechtem Wetter im Rathaus eine Fotoausstellung stattfinden kann.“ Eine solche Ausstellung könnte nach den Vorstellungen der SPD die Gemeindepartnerschaft von den Anfängen bis heute dokumentieren. Vorausgesetzt, dass es bis zum Sommer keine Probleme mehr mit Corona gibt, würden sich die Sozialdemokraten zudem wünschen, dass auch ein kleiner Festakt stattfindet und die Feierlichkeiten live im Internet zu den Freunden nach Taradeau übertragen werden.

Im dritten Punkt des Antrags geht es um die Einbindung der Röhrmooser Grundschule und deren Kinder ins Jubiläumsjahr. Im Hinblick auf die nächste Generation sei es nach Meinung der SPD äußerst wichtig, die Freundschaft mit Taradeau langfristig zu erhalten. Dazu hält man ein Gespräch mit Sabine Bauer, der Leiterin der Gregor-Märkl-Grundschule, für notwendig.