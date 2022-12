Die Arbeit um den Menschen herum bauen - 350 Menschen mit Behinderung arbeiten in Schönbrunner Werkstätten

„Ich komme sehr gerne zur Arbeit“: Georg Geier an seinem Arbeitsplatz. © Katia Meyer-Tien

Rund 350 Menschen mit Behinderung arbeiten in den Schönbrunner Werkstätten. Ums Geldverdienen geht es dabei nur am Rande. Ein Beitrag zum internationalen Tag der Menschen mit Behinderung am 3. Dezember.

Schönbrunn – Mit einer Pinzette hebt Tanja Kornprobst das winzige Stück Klettband an und setzt es akkurat in die Mitte des kleinen Metallteils, das vor ihr liegt. Dann legt sie das Metallteil in eine Kiste, nimmt das nächste, legt es vor sich, wieder der Griff zur Pinzette. Etwa 500 Mal an einem halben Tag. „Wenn ich so in meinem eigenen Tempo vor mich hin arbeiten kann, das macht mir Spaß“, sagt Kornprobst. Die Teile werden später einmal in einem Lastwagen verbaut.

Tanja Kornprobst arbeitet in der Textilfertigung der Werkstätten in Schönbrunn, seit mehr als zwölf Jahren. Der Name „Textilfertigung“ ist irreführend, nur noch an einem kleinen Teil der Arbeitsplätze wird mit Textilien gearbeitet. Stattdessen wird geklebt, geschraubt und verpackt. Es ist eine von zehn Werkstätten des Schönbrunner Franziskuswerks, rund 350 Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung gibt es hier insgesamt.

Für jeden derpassende Arbeitsplatz

Für jeden Mitarbeiter den Arbeitsplatz zu finden, der zu ihm passt: Das ist eine der Hauptaufgaben der Schönbrunner Werkstätten, erzählt Jürgen Braun, Leiter des Geschäftsbereichs Arbeit und Förderung, während er weiter durch die Räume führt. Druckerei, Holzwerkstatt, Metallverarbeitung: Auch wenn die einzelnen Arbeitsschritte so einfach wie möglich gehalten werden, die Produkte, die in den Schönbrunner Werkstätten entstehen, entsprechen höchsten Qualitätsstandards. Sie produzieren hier Teile für die Automobilfertigung, gravierte Visitenkarten, Lamellenvorhänge für Kühllaster, Massivholz-Gartenmöbel: Das Portfolio ist riesig.

Möglich wird das auch durch eine ganz spezielle Abteilung: den Vorrichtungsbau. Ist es für einen Mitarbeiter zu schwierig, ein Teil exakt zu positionieren, es festzuhalten oder anzubauen, dann denken sie sich hier ein passendes Hilfsmittel aus und bauen es. So wird jeder Arbeitsplatz passend gemacht. „Die Arbeit um den Menschen herum bauen“, nennen sie das hier.

So schaffen sie es, dass die meisten hoch motiviert arbeiten. Wie der 64-jährige Georg Geier, der seit 2018 in der Lohnfertigung arbeitet und Plastikklappen für die Lüftung von Wohnmobilen kontrolliert. Mit dem Zeigefinger fühlt er sorgfältig, ob ein Grat übersteht, falls ja, greift er zum Werkzeug. Dafür steht er jeden Morgen um halb fünf auf und fährt mit der S-Bahn von seiner Wohngruppe in Petershausen nach Röhrmoos, sein Arbeitstag dauert von 8 bis 16.30 Uhr.

Reich werden die Beschäftigten dabei nicht. Der Durchschnittslohn liegt bei 173 Euro im Monat, maximal 400 Euro sind drin. Eine Vergütung, die immer wieder in der Kritik steht. Deutschlandweit arbeiten rund 320 000 Menschen mit Behinderung in Werkstätten, ohne Anspruch auf Mindestlohn. Die Werkstätten sind verpflichtet, 70 Prozent vom Arbeitsergebnis an die Mitarbeitenden auszuschütten, aber es ist und bleibt ein Spagat. Denn die Werkstätten brauchen Aufträge, um Arbeitsplätze anbieten zu können, und müssen dafür konkurrenzfähige Preise anbieten. Gleichzeitig sind die Arbeitsschritte in den Werkstätten kleinteilig, die Mitarbeiter arbeiten in ihrem eigenen Tempo. Und auf durchschnittlich zwölf Mitarbeiter mit Behinderung kommt eine Fachkraft mit sonderpädagogischer Zusatzausbildung, die nicht nur für stets gleichbleibende Qualität sorgt und einspringt, wenn die Werkstatt ihr Soll nicht erfüllt, sondern sich auch um jeden Beschäftigten kümmert, Zielvereinbarungen trifft oder auch mal bei der Entscheidung hilft, ob man für die Mittagspause eine warme Jacke anziehen soll oder nicht.

Teil sein und teilhaben

Bereichsleiter Jürgen Braun verfolgt die Debatte um die Entlohnung in den Werkstätten natürlich. Aber für ihn geht sie ein bisschen an dem vorbei, was zählt: Jedem Beschäftigten zu vermitteln, dass er etwas kann. Und, wenn möglich, weiter Kompetenzen aufbauen. Ob das nun das exakte Falten von Grußkarten, das Staplerfahren oder das Hobeln einer Gartenbank ist.

Für einige kann das Ziel dann ein Außenarbeitsplatz sein, im Supermarkt, in einer Großküche, in einem Kindergarten. Dann selbstverständlich möglichst mit angemessener Entlohnung: „Unsere Beschäftigten dort machen einen hervorragenden, für die Betriebe oft unverzichtbaren und im Vergleich zu anderen Mitarbeitern gleichwertigen Job, und sie sollten dafür auch gebührend entlohnt werden“, sagt Braun.

Ebenso wichtig wie eine faire Entlohnung ist für alle hier das Gefühl, ein Teil von etwas zu sein. In den Fluren hängen Plakate von Ausflügen der Werkstattgruppen, manchmal fahren sie in die Betriebe, um sich anzuschauen, wo ihre Teile verbaut werden.

„Teilhabe“, nennt das der Gesetzgeber, der sogar vorschreibt, dass jeder Mensch mit Behinderung „entsprechend seines individuellen Leistungsvermögens durch passgenaue Leistungen und Förderung die für ihn größtmögliche Teilhabe am Arbeitsleben erreichen“ können soll. Georg Geier nennt es nicht Teilhabe. Er nennt es: „Ich komme sehr gerne zur Arbeit.“ Nach seiner Pensionierung kommendes Jahr will er auf jeden Fall weiterarbeiten: dann als Postbote in Schönbrunn.

Schönbrunn im Wandel

In einer Serie betrachten die Dachauer Nachrichten den Weg von der „Anstalt Schönbrunn“ hin zur Pflege-, Förder- und Betreuungseinrichtung, die das Franziskuswerk heute ist.

Katia Meyer-Tien