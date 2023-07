Die facettenreiche Seele Spaniens

Präsentierten die schönsten spanischen Melodien: das Symphonieorchester Wilde Gungl. © Josef Ostermair

Der Kulturkreis Röhrmoos feiert sein 20-jähriges Bestehen. Über 400 Besucher lauschen der Sinfonischen Sommernacht in Schönbrunn.

Schönbrunn – Auf dem Marienplatz in Schönbrunn hat das Symphonieorchester Wilde Gungl aus München anlässlich des 20-jährigen Bestehens des Kulturkreises Röhrmoos ein großartiges Open Air-Konzert gegeben, das mehr als 400 Besucher begeisterte.

Das war aber nicht das erste Mal, dass die Wilde Gungl in Schönbrunn zu Gast war, schon vor 19 Jahren spielte sich dieses 60-köpfige Orchester in die Herzen vieler Musikfreunde. Die Wilde Gungl gibt es schon seit 1864. Unter den vielen Konzertgästen waren Vertreter der Politik, die Schönbrunner Schwestern und Vertreter der Viktoria von Butler-Stiftung des Franziskuswerks. Sie alle erlebten mit dem Konzert „Espana“ eine tolle Auswahl mitreißender, spanischer Werke und ließen sich gerne von dem spanischen Dirigenten Jesus Ortega Martinez in dessen Heimatland entführen. Sie lernten die facettenreiche und temperamentvolle Seele Spaniens kennen und bekamen zugleich einen Präsentkorb der schönsten spanischen Melodien geschenkt. Genauso wie es Moderator Arnim Rosenbach angekündigt hatte, und das alles bei untergehender Sonne.

Der 28 Jahre junge Martinez übernahm erst im Frühjahr die Leitung dieses großen Orchesters. Seit 2022 leitet er auch die Sinfonietta Dachau. Er begann seine Musikerlaufbahn mit dem Studium der klassischen Gitarre in Alicante und gewann als Sologitarrist mehrere namhafte Wettbewerbe. Nach dem Examen ging Martinez für fünf Jahre an die Sibelius-Akademie in Helsinki, um Dirigieren zu studieren.

Die Magie südspanischer Nächte

Der Abend begann mit der schwungvollen „Espana Rhapsodie“ von Emmanuel Chabrier, gefolgt von Nikolai Rimski-Korsakows virtuosem „Capriccio espagnol“. Die farbenprächtige Welt des andalusischen Landlebens präsentierte das Orchester mit den Tänzen „Danza de los vecinos“ (Seguidillas) und „Danza del molerino“ (Farruca) aus Emanuel de Fallas berühmtem Werk „El sombrero de tres picos“ und erweckten mit „El circulo magic“ und „Danza ritual del fuego“ aus seinem Werk „El amor brujo“ die Magie südspanischer Nächte.

In der Pause sorgte der Gartenbauverein Röhrmoos für die Bewirtung der Gäste. Vor dem zweiten Konzertteil ließ es sich Landrat Stefan Löwl nicht nehmen, dem Kulturkreis Dank für dessen 20-jähriges Engagement zu danken.

Ein krönender Abschluss

Musikalisch ging es weiter mit der „Suite espanola“ von Isaac Albinez, die in ihrer Vielfalt besticht. Begeisterung beim Publikum erfuhr auch die „Suspiros de Espana“ von Antonio Alvarez. Ausklingen ließ das Orchester die Sommernacht mit dem berühmten Intermezzo aus „La boda die Luis Alonso“ von Gerónimo Giménez, da war donnernder Schlussapplaus sicher.

Kulturkreis-Chef Michael Wockenfuß dankte Arim Rosenbach für die hervorragende Moderation mit Blumen und auch für den Dirigenten gab es einen Strauß. Wockenfuß freute sich über den gelungenen Abend und versprach den Konzertgästen, dass es auch 2024 eine Sinfonische Sommernacht in Schönbrunn geben wird.