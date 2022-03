„Die Impfung geht alle an“

Die Impfpflicht ist im Franziskuswerk Schönbrunn ein heiß diskutiertes Thema (Symbolbild). © Bernd Feil/M.i.S.

Die wegen der Corona-Impfpflicht befürchtete Kündigungswelle ist im Franziskuswerk Schönbrunn ausgeblieben. Die Geschäftsführer kritisieren die neuen Regeln.

Schönbrunn – Nein, Impfgegner sind sie nicht im Franziskuswerk Schönbrunn. Die einrichtungsbezogene Impfpflicht aber, wie sie am gestrigen Mittwoch in Kraft getreten ist, die lehnen die Geschäftsführer Michaela Streich und Markus Holl ab. Schon im November hatte das Leitungsteam der Pflegeeinrichtung, in der mehr als 800 Menschen mit Behinderungen wohnen, arbeiten und betreut werden, einen offenen Brief an die Staatsregierung geschickt, am Dienstag wandten sich Streich und Holl jetzt erneut in einer Pressekonferenz an die Öffentlichkeit.

Ihr Appell: Impfpflicht ja, aber für alle. Und nicht nur für diejenigen, die in Pflegeeinrichtungen arbeiten.

Schönbrunner Geschäftsführer fordern Impfpflicht für alle

„Unsere Bewohner leben nicht auf einer Insel“, sagte Michaela Streich. „Sie gehen zur Arbeit, benutzen öffentliche Verkehrsmittel, treffen Freunde und Familie. Sie infizieren sich dort, wo sich alle anderen auch infizieren, nicht nur im Kontakt mit den Mitarbeitern.“ Viele Mitarbeiter seien verärgert, dass für sie eine Impflicht gilt, nicht aber für Besucher. „Und das verstehen wir. Und setzen uns dafür ein, dass die Ungleichbehandlung aufgehoben wird“, sagte Streich.

Das „Gesetz zur Stärkung der Impfprävention gegen COVID-19“ hat im Dezember den Bundestag passiert, von Anfang an war es umstritten. Bis zum 15. März sollten alle Beschäftigten in den Einrichtungen des Gesundheits- und Pflegebereichs der jeweiligen Leitung einen Nachweis über ihre vollständige Impfung bzw. den Genesenenstatus vorlegen. Was genau mit denjenigen geschieht, die das nicht tun, war lange unklar, die Umsetzung des Gesetzes ist Ländersache.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hatte noch im Februar von einer „sehr großzügigen Auslegung“ der Regeln gesprochen. Nun gilt für Bayern ein Stufenplan, der für ungeimpftes Pflegepersonal zunächst ein Beratungsangebot vorsieht, dann eine förmliche Aufforderung, ein Bußgeldverfahren und erst in letzter Konsequenz ein Betretungsverbot.

Auch in Schönbrunn wird daher vorerst kein ungeimpfter Mitarbeiter nach Hause geschickt. Aber: Das Gesetz selber und die Umsetzung – erst im März erfuhren die Einrichtungen von den konkreten Regelungen – hätten viel Unruhe verursacht, erzählte Geschäftsführer Markus Holl. Letztlich sei der Schuss nach hinten losgegangen: Einige Mitarbeiter, die bis zum Jahresende zwar impfkritisch, aber offen für Gespräche gewesen seien, seien nun gar nicht mehr zur Impfung bereit.

Das eigentlich Ziel – vulnerable Gruppen besonders zu schützen – sei so nicht erreicht worden.

Zur befürchteten Kündigungswelle sei es bislang aber nicht gekommen. Nur einige wenige Ungeimpfte hätten das Unternehmen verlassen, die aber vielleicht eher aus Unmut darüber, dass das Unternehmen allen zur Impfung rate, sich also nicht grundsätzlich gegen eine Impfpflicht positioniert, vermutet Geschäftsführerin Michaela Streich.

Denn dass die Impfung eine wesentliche Säule beim Schutz der Bewohner und der Mitarbeiter ist, daran ließ keiner einen Zweifel. Zu deutlich haben sie erleben müssen, was das Virus anrichten kann. Mehr als 800 Mitarbeiter und Bewohner der Einrichtung haben sich in den vergangenen 24 Monaten infiziert, elf Menschen sind in den ersten beiden Wellen verstorben.

Als die Impfung endlich verfügbar war, erzählte Markus Holl, sei die Erleichterung groß gewesen. Mittlerweile sind 97 Prozent der Bewohner und 90 Prozent der Mitarbeiter geimpft, und auch wenn sich allein in den vergangenen zehn Wochen 500 Menschen mit dem Virus angesteckt haben, seien die Verläufe deutlich milder, sagte Streich. Ob das auf die Impfungen oder auf die neue Virusvariante zurückzuführen sei, das könne man zwar nicht sagen. Aber man sehe, dass sich Bewohner und Personal wegen der milden Verläufe häufig schnell freitesten können, so komme es nun auch seltener zu gravierendem Personalmangel.

Dem Sommer, sagte Streich, sehe man dennoch sehr beunruhigt entgegen. Zum einen, weil viele fürchten, ungeimpfte Kollegen zu verlieren. Zum anderen, weil die für den 20. März geplanten Lockerungen aus ihrer Sicht viel zu früh kommen. Auch befürchtet Geschäftsführer Holl, dass neben den Lockerungen für alle dann wieder besondere Regeln für Pflegeeinrichtungen gelten könnten, die die Schönbrunner Bewohner erneut von dem ausschließen, was ihnen eigentlich ganz selbstverständlich zusteht: Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.

Auch deswegen sei eine allgemeine Impflicht so wichtig, sagte Markus Holl: „Die Pandemie betrifft alle. Deshalb geht auch die Impfung alle an.“

Katia Meyer-Tien