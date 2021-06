Die Überraschungsparty

Entgegen allen Erwartungen kann der Gartenbauverein Röhrmoos sein 100-Jähriges feiern

Röhrmoos – Damit hatte wegen der Corona-Pandemie bis vor einer Woche keiner mehr gerechnet: Der Obst- und Gartenbauverein Röhrmoos konnte am Sonntag sein Jubiläumsfest feiern.

Es war freilich ein Kraftakt gewesen, dass es der Vorstand mit Gabi Ries an der Spitze in der Kürze der Zeit noch geschafft hat, so ein Fest anlässlich des 100-jährigen Vereinsbestehens aufzuziehen. Es begann mit einem feierlichen Gottesdienst im Pfarrgarten. Dort durfte man endlich mal wieder die Blaskapelle Schönbrunn hören, die wegen des Lockdowns schon seit September des vergangenen Jahres „Sendepause“ hatte. Man merkte es den Festgästen förmlich an, wie befreiend es für sie war, mal wieder gemeinsam Gottesdienst im Freien zu feiern und dazu Musik zu genießen.

+ Geburtstagsgeschenk: Bürgermeister Dieter Kugler übergab zum Jubiläum an Vereinschefin Gabi Ries eine Geldspende der Gemeinde. © Josef Ostermair

Gartler-Chefin Gabi Ries sorgte dafür, dass alle Festgäste registriert waren, beim Betreten und Verlassen des Pfarrgartens Masken trugen und während der kirchlichen Feier nur zusammengehörende Familien oder höchstens zwei fremde Personen auf einer Bierbank saßen.

Pfarrer Michael Bartmann begann den Gottesdienst mit einem Danklied. Passend zum Gartenbauverein baute er das Evangelium-Wort vom Sämann und dem Senfkorn in seine Predigt ein. „Die Menschen können mit Geduld durchaus etwas von den Pflanzen lernen“, so Bartmann, der die Faszination blühender Gärten und zwitschernder Vögel als Geschenk Gottes wertete. „Ein Blumenstrauß kann bereichern, auch wenn Dornen enthalten sind.“

Vom Pfarrgarten aus ging es dann zum Burgmair-Hof, wo sich die Gäste an den blumengedeckten Tischen einen deftigen Schweinebraten schmecken ließen. Für die Verköstigung der Festgäste sorgte der örtliche Burschen-und Mädchenverein, dem 2022 das 111-jährige Bestehen bevorsteht. Eine Reihe fleißiger Bäckerinnen hatte für den Kuchen zum Nachmittags-Kaffee gesorgt.

Am Jubelfest nahmen unter anderem Bürgermeister Dieter Kugler, Altbürgermeister Hans Lingl, die Röhrmooser Ehrenbürgerin Paula Herzinger, der Kreisvorsitzende der Gartenbauvereine, Werner Gruber, und Kreisfachberater Siegfried Lex teil.

„Meine größte Sorge war das Wetter“, sagte Ries, doch der Himmel zeigte sich von seiner besten Seite. Die Vereinsvorsitzende bedauerte es, dass es die Corona-Regeln nicht zugelassen haben, auch die übrigen Ortsvereine mit ihren Fahnenabordnungen einzuladen. Ries sprach von turbulenten drei Wochen der Vorbereitung, denn die Einladung an die eigenen Mitglieder habe man aufgrund der vorgeschriebenen Begrenzung von der Mitgliedschafsdauer abhängig machen müssen. So sei man letztlich auf 85 Mitglieder gekommen.

Zwei Mitglieder, nämlich die 90-jährige Leni Hefele und die 89-jährige Leni Huber, die dem Verein schon 60 Jahren die Treue halten, durften bei der Jubelfeier natürlich keinesfalls fehlen. Ihnen dankte Ries mit einem kleinen Geschenk.

Stolz ist die Vorsitzende, dass 108 neue Mitglieder in den vergangenen zehn Jahren gewonnen werden konnten. Lob und Anerkennung zollte Bürgermeister Kugler den insgesamt 205 Mitgliedern und stellte fest, dass ein Verein nur dann 100. Geburtstag feiern könne, wenn der notwendige Zusammenhalt gegeben sei. Als Bürgermeister freue es ihn, dass ausgerechnet seine Gemeinde die erste im Landkreis sei, die sich wieder an so ein größeres Fest herangetraut habe und sich alle Feiernden an das Hygienekonzept hielten. Die Leistungen der Röhrmooser Gartler für die Gesellschaft seien weithin sichtbar, ob Schulgarten oder Kürbisschnitzen, und auch die Geselligkeit komme im Jubelverein nicht zu kurz. „Ich bin stolz auf Euch“, versicherte Kugler, bevor er an Ries als ein Jubiläumsgeschenk eine Geldspende überreichte.

Der Kreisvorsitzende Werner Gruber erinnerte daran, dass die Obst- und Gartenbauvereine einst gegründet worden sind, um den Menschen zu Obst und Gemüse zu verhelfen. Später seien es dann die Blumenschmuck-Wettbewerbe gewesen, die besondere Zugkraft hatten, und heute besinne man sich wieder mehr auf Obst und Gemüse aus dem eigenen Garten. „Das Wohnzimmer im Freien mit Gemüse und Früchten hat wieder Bedeutung, der Garten ist auch ganz wichtig für unser Seelenwohl“, sagte Gruber, der auch ein kleines Geldgeschenk zum hohen Vereinsgeburtstag mitbrachte.

Ries ließ es sich nicht nehmen, auf die im Dezember 1921 erfolgte Vereinsgründung mit dem damaligen Vorsitzenden Franz Vollenhals aus Schönbrunn hinzuweisen. In der Nachkriegszeit habe Simon Zollbrecht die Wiedergründung vorangetrieben, bevor ab 1951 Johann Huber den Vorsitz übernahm. 1963 folgte Lorenz Hefele, er hatte die Vereinsleitung bis zu seinem Tod im Jahre 1980 inne. Paula Herzinger übernahm das Ruder der Gartler und führte den Verein über 30 Jahre erfolgreich.

Aber auch mit dem Engagement der amtierenden Vorsitzenden Gabi Ries ist die Röhrmooser Gartler-Familie sehr zufrieden, was der donnernde Beifall für sie zeigte.

Josef Ostermair